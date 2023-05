Mourinho ha rifiutato il PSG: il motivo è clamoroso

Il Paris Saint-Germain sta facendo la corte a Mourinho, ma lo Special One ha già rifiutato per un motivo ben preciso.

La Roma ha resistito strenuamente agli attacchi del Bayer Leverkusen ed è riuscita a conquistare la sua seconda finale europea consecutiva. Il 31 maggio i giallorossi sfideranno il Siviglia (che ha sconfitto la Juventus ai supplementari grazie al gol dell’ex romanista Erik Lamela) alla Puskas Arena di Budapest per provare a conquistare il secondo trofeo europeo dell’era Mourinho dopo la Conference League vinta lo scorso anno.

Dopo aver sconfitto i tedeschi a Roma grazie alla rete del giovane Bove, la truppa dello Special One ha subito per tutta la gara di ritorno gli attacchi degli uomini di Xabi Alonso. I tedeschi non sono però riusciti a trovare quel gol che li avrebbe portati almeno ai supplementari. Festeggia quindi la Roma, con il popolo giallorosso che spera di poter gioire esattamente come un anno fa.

Nonostante la grande chance di poter alzare un altro trofeo, il futuro di Mourinho a Roma è stato più volte messo in discussione nelle ultime settimane. Come sanno bene i tifosi della ‘Magica’, il nome dello Special One è stato accostato spesso al Paris Saint-Germain, con la dirigenza parigina che avrebbe individuato in Mou il sostituto ideale di Christophe Galtier.

Mourinho ha detto no al PSG: il motivo spiazza i tifosi

Stando alle indiscrezioni, infatti, il PSG non sarebbe contento dell’operato del tecnico e in particolare non avrebbe gradito l’eliminazione dalla Champions League per mano del Bayern Monaco. Tuttavia, stando a quanto riportato dal sito Le10Sport.com, non ci sarebbe alcuna trattativa per portare Mourinho a Parigi. Il PSG, al momento, starebbe valutando la possibilità di proseguire proprio con Christophe Galtier, il cui contratto scade a giugno 2024. Le ultime indiscrezioni allontanano ancora di più questa ipotesi.

Il dirigente Luis Campos non è in contatto con lo Special One, né con il suo agente Jorge Mendes, pertanto l’ipotesi di un suo approdo a Parigi non avrebbe nulla di concreto. Anche il quotidiano Le Parisien sostiene che non sia stata avviata alcuna trattativa tra il PSG e Mourinho, aggiungendo anche un particolare molto interessante. Secondo Le Parisien, infatti, pare che Luis Campos e l’attuale tecnico della Roma non abbiano alcuna intenzione di lavorare insieme.

I due si conoscono da tempo e sono molto amici, per questo preferiscono non trovarsi nello stesso club per non mettere a repentaglio questo profondo legame. Finché Luis Campos sarà al PSG, le probabilità di vedere lo Special One sulla panchina dei parigini sono molto basse.