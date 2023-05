Ultim’ora Milan, salta la panchina di Pioli: scelto il nuovo tecnico del Diavolo

Il futuro di Pioli alla guida del Milan sembra essere fortemente in bilico soprattutto se non dovesse arriva la qualificazione in Champions.

In caso di addio dell’attuale allenatore del Milan ai rossoneri il club dovrebbe trovare un tecnico dal quale ripartire e nelle ultime ore si stanno rincorrendo delle voci che avrebbero del clamoroso.

L’eliminazione in semifinale di Champions League ha lasciato grande delusione e scoramento nel Milan con il club che ora deve fare i conti con un forte ritardo in campionato nella rincorsa ad un posto tra le prime quattro. Nel caso in cui la squadra dovesse restare fuori dalla prossima Champions League la società potrebbe valutare un cambio alla guida tecnica con Stefano Pioli che potrebbe perdere la sua panchina.

Stando a quanto affermato da Libero, sarebbero sempre di più le voci che vorrebbero Gerry Cardinale pronto a puntare su Antonio Conte per la panchina rossonera. Al momento non ci sarebbero conferme sulla scelta del proprietario rossonero, ma il suo apprezzamento nel confronti dell’ex allenatore di Juventus ed Inter appare concreto. Nelle prossime tre giornate il Milan dovrà cercare di fare bottino pieno e sperare in più di un passo falso delle squadre che lo precedono per provare a centrare per il terzo anno consecutivo la qualificazione alla prossima Champions League.

Calciomercato Milan, in caso di esonero di Pioli la scelta sarebbe fatta

Restare fuori dalla massima manifestazione continentale rappresenterebbe un brutto colpo per il club meneghino che appena un anno fa festeggiava la conquista dello scudetto. Considerata l’eliminazione al primo turno in Coppa Italia, la pesante sconfitta in Supercoppa italiana ed il campionato da dimenticare, resterebbe solamente la semifinale di Champions League ad aiutare Stefano Pioli per provare a tenere salda la propria panchina.

Antonio Conte, dal canto suo, è in attesa di una chiamata in vista della prossima stagione per tornare in Italia. L’ex ct della nazionale ha chiaramente affermato di avere nostalgia del nostro Paese e vorrebbe tornare alla guida di una big. Sono molte le opzioni per lui in vista della prossima stagione. Tutte le panchine delle grandi del nostro campionato appaiono in bilico per un motivo o per l’altro e dalla Juventus all’Inter passando per la Roma ed appunto Milan, tutti hanno fatto un pensiero nei suoi confronti. Una situazione più chiara la si avrà sicuramente dopo tutte le finali europee ed una volta che saranno definiti i posti in Europa in vista della prossima stagione.