Calciomercato, bomba Lukaku: addio Inter, colpa dei bianconeri

Il finale di stagione che aspetta l’Inter fa distogliere l’attenzione da qualsiasi altro argomento, eccetto quello relativo al futuro di Romelu Lukaku in nerazzurro. Dopo un’annata travagliata, proprio nel momento del bisogno, l’attaccante belga è tornato ad essere se stesso, oltre che decisivo, come dimostrano anche i tabellini delle ultime partite di Serie A.

La cura Inzaghi, lenta e meticolosa, sembra stia dando i suoi frutti, che a quanto pare gioveranno solo al giocatore e non all’Inter visto che, stando alle ultime notizie, Romelu Lukaku si sarebbe deciso di lasciare i nerazzurri nel prossimo calciomercato, sorprendendo un pò tutti, tifosi in primis.

Calciomercato Inter, Lukaku via: destinazione a sorpresa

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Romelu Lukaku nel prossimo calciomercato. Dopo una stagione sottotono come questa si credeva che il belga, quasi come unica ed ultima soluzione possibile, potesse rimanere all’Inter. Di questa cosa se ne è parlato discretamente nelle ultime settimane, con tanto anche di qualche conferma, ma a quanto pare le carte sarebbero state completamente ed inaspettatamente stravolte.

Stando alle ultime notizie, infatti, è oramai cosa inevitabile il fatto che Lukaku lascerà l’Inter al termine di questa stagione. Il belga tornerà al Chelsea dopo l’anno di prestito, ma non rimarrà ai Blues per giocarsi il posto con Havertz e compagni, bensì verrà ceduto una volta e per tutte a titolo definito, ma non all’Inter.

I nerazzurri sono stati infatti fregati Inn queste trattative dai bianconeri che, incredibilmente, sono pronti and affondare il colpo e chiudere una volta e per tutte le pratiche per l’arrivo di Lukaku nel prossimo calciomercato.

Lukaku in bianconero, Inter spiazzato: le ultime

Contro ogni pronostico Romelu Lukaku nel prossimo calciomercato potrebbe vestire la maglia bianconera, andando decisamente contro ogni sorta di ideale del pensiero e del tifo interista. C’è però un aspetto che fa tirare un sospiro di sollievo all’Inter, visto che i colori sociali in questione non sono quelli della Juventus bensì quelli del Newcastle, club di Premier League.

Stando infatti a quanto riportato da fichajes.net, i Magpies starebbero pensando a Lukaku per creare una coppia d’attacco stellare con Isak nella prossima stagione, per puntare a migliorare i risultati ottenuti in questa e fare bella figura in Champions League.

Concorrere con un club ricco come il Newcastle potrebbe e non poco incidere sui piani dell’Inter sul fronte Lukaku, la cui volontà, comunque, avrà sicuramente la meglio.

Lukaku fra Inter e Newcastle: la sua volontà però è chiara

Inter e Newcastle si contenderanno Romelu Lukaku nel prossimo calciomercato, anche se la volontà del belga chiara già da tempo. Come da lui stesso dichiarato qualche mese fa, l’intenzione dell’ex Chelsea è quella di rimanere all’Inter e giocarsi le sue carte nella prossima stagione, per far ricredere società e compagni dopo un’annata decisamente storta.