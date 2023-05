Dalla Juve al Milan: si chiude in prestito con obbligo

Il prossimo mercato sta per decollare e a breve potrebbe chiudersi un’operazione tra due big della nostra serie A.

Milan e Juventus, per motivi differenti, stanno vivendo una stagione decisamente faticosa. I rossoneri, con lo scudetto sul petto, a tre turni dalla fine del campionato non hanno ancora certezza di entrare in Champions League.

La squadra di Stefano Pioli, eliminata dalla massima coppa continentale nel dolorosissimo derby con l’Inter, sono quinti a quota 61. Meno quattro dalla Lazio, meno cinque dall’Inter e a otto lunghezze dalla Juve, seconda a 69. Il calendario per i milanesi prevede Sampdoria e Verona in casa, intervallate il 28 maggio dalla trasferta all’Allianz Stadium contro i bianconeri.

Non vanno meglio le cose alla squadra di Allegri, appena eliminata dall’Europa League. La sconfitta contro il Siviglia è arrivata solo ai tempi supplementari, ma c’è ancora grande delusione in casa bianconera. Ora, in attesa delle sentenze giudiziarie, il club vuole chiudere al meglio la stagione. Poi i club penseranno al calciomercato.

Juve e Milan: destini che si incrociano

Dejan Kulusevski e Brahim Diaz stanno vivendo due situazioni quasi opposte. Il primo in prestito al Tottenham dalla Juventus, con 2 gol e 6 assist in 28 gare di Premier verrà rispedito al mittente. I londinesi non lo riscatteranno e i bianconeri non sembrano disposti a trattenerlo, rappresentando lo svedese comunque un problema, visto il contratto fino al 2024.

Il Milan invece vorrebbe tenere lo spagnolo. Un suo gol al Tottenham di fatto ha rappresentato un bivio fondamentale nella stagione rossonera. Il mancino in serie A ha giocato 30 gare, 5 gol e 4 assist; in Champions i gettoni sono 10 con il sigillo decisivo agli Spurs. Per un gioco di mercato particolare, legato ai riscatti dei due giocatori e alle loro scadenze contrattuali, l’ex Atalanta potrebbe finire alla corte di Stefano Pioli.

Dopo un buon inizio Kulusevski si è perso nelle difficoltà degli Spurs e non verrà riscattato. Secondo le ultime indiscrezioni lo svedese sarebbe finito nel mirino del Milan, quale sostituto di Diaz. Il trequartista di Malaga potrebbe essere riscattato dal Milan a 22 milioni, con contro riscatto del Real Madrid fissato a 27. In caso di riscatto dei Blancos Diaz tornerà quindi in Spagna. Il club rossonero pensa ora a Kulusevski.

Il Milan potrebbe decidere quindi di tesserare lo svedese, ma per accettare l’affare il giocatore dovrebbe rinnovare, essendo in scadenza 2024. Solo rinnovando, Kulusevski potrebbe andare al Milan, magari con la formula del prestito con obbligo di riscatto, condizionato all’arrivo del Milan in Champions nel 2024-2025. Una pazza idea di mercato, a Milano ci stanno pensando.