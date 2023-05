Infortunio choc, il menisco va ko: stagione finita per una Stella

Siamo ormai agli sgoccioli della stagione ed ogni infortunio in questa fase può essere pesante. Problema al menisco per un centrocampista

Nelle prossime settimane calerà il sipario sulla lunga stagione 2022/23 con gli ultimi traguardi da provare a raggiungere, sia nei campionati che nelle coppe. Dalla Champions all’Europa League passando per la Conference fino agli atti conclusivi delle coppe nazionali, senza dimenticare il rush finale tra Premier, Bundesliga e non solo.

Tra le squadre ancora a caccia di obiettivi c’è anche il Manchester United, che con Erik ten Hag in panchina quest’anno ha iniziato un nuovo ciclo con un’idea di calcio differente rispetto al recente passato ed alcuni tagli importanti come quello di Cristiano Ronaldo. L’annata dei ‘Red Devils’, che ancora combattono per un posto tra le prime quattro di Premier, è stata però ricca di alti e bassi.

Non sono mancati flop anche dal mercato, che ha portato in dote calciatori non sempre performanti al meglio. Tra questi c’è anche Marcel Sabitzer, centrocampista austriaco arrivato in prestito a gennaio dal Bayern Monaco. Impatto deludente, poca fiducia da parte di Ten Haag, e soprattutto un infortunio al menisco che giunti in questa fase dell’anno lo costringerà a chiudere anzitempo la stagione.

Manchester United, si chiude in anticipo la stagione di Sabitzer: infortunio al menisco

18 presenze con tre gol ed un assist complessivi nei mesi di militanza a Manchester per Sabitzer, che soprattutto in Premier non ha avuto l’impatto sperato. Poco incisivo nel campionato inglese, mentre è stato più efficace nelle coppe, dove peraltro lo United ha ancora una grande partita da giocare. I ‘Red Devils’ dovranno però vivere la fase conclusiva e decisiva della stagione senza l’austriaco infortunato, che salterà quindi le ultime gare di Premier League e soprattutto la finalissima di FA Cup contro i rivali del Manchester City.

Annata conclusa in anticipo per Sabitzer, che come evidenziato da una nota ufficiale dello United, ha rimediato un infortunio al menisco che fa calare il sipario sulla sua stagione. La compagine di Old Trafford punta tanto soprattutto sull’atto finale di coppa, dove ten Hag e soci vorrebbero provare a mettere i bastoni tra le ruote a Guardiola.

Il tutto però senza Sabitzer, che in estate dovrà ridiscutere il proprio futuro alla luce degli oltre 20 milioni che il Manchester dovrebbe versare nelle casse del Bayern qualora volesse esercitare il riscatto. Uno scenario sempre più improbabile visto anche questo finale di stagione.