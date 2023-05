250 milioni sul tavolo, Leao-Milan si dicono addio

Nonostante il rinnovo, Rafael Leao potrebbe comunque dire addio al Milan durante la prossima estate: intreccio esplosivo con José Mourinho

Rafael Leao è sicuramente l’uomo più incisivo di questo Milan. Senza di lui i rossoneri targati Stefano Pioli perdono davvero tanto del proprio potenziale e lo si è visto chiaramente durante l’andata della semifinale di Champions League contro l’Inter, quando il talento portoghese è stato costretto a dare forfait per via di un’elongazione all’adduttore.

L’ex Sporting Clube de Portugal è in grado di accendersi in alcuni momenti delle partite, riuscendo a diventare a dir poco devastante. Gli avversari vengono letteralmente spazzati via, impotenti di fronte alla potenza fisica a tratti sovrumana dell’attaccante lusitano. Non a caso, diversi top club lo seguono attentamente, con Leao che ha ribadito che il suo sogno è arrivare a giocare in Premier League un giorno. Ora, però, la sua priorità era quella di proseguire il percorso con il Milan, tant’è che alla fine si è convinto ad accettare la proposta del rinnovo del contratto in scadenza giugno 2024, avanzata dal club lombardo.

Termine dell’accordo scritto prolungato fino al 2028, mentre per quanto concerne lo stipendio si passa a 5 milioni di euro netti all’anno più bonus, che consentono di spingersi intorno ai 7. Un compenso nettamente superiore rispetto agli 1,5 milioni che il classe ’99 ha percepito finora. Non è tutto, perché nel nuovo contratto sarà presente una clausola rescissoria monstre, che dovrebbe ammontare a circa 175 milioni di euro. Chiara la volontà del Milan, in tal senso, di tenere lontane le big europee, ma l’escamotage in questione potrebbe non bastare ugualmente.

Calciomercato Milan, Leao al PSG: intreccio con Mourinho

Qui entra in gioco un certo José Mourinho, il cui futuro ad oggi appare avvolto nel mistero. Lo Special One, dal canto suo, vorrebbe rispettare gli accordi presi con i Friedkin, però la sua permanenza alla Roma sembra tutt’altro che scontata. Molto dipenderà dalle garanzie che potranno dare i proprietari americani in ambito di calciomercato e anche, ovviamente, da ciò che la squadra otterrà in questa stagione. Nelle ultime settimane, inoltre, si è parlato insistentemente di un forte interesse nei confronti di Mourinho da parte del Paris Saint Germain, che a breve potrebbe dare il benservito a Christophe Galtier.

E nel caso in cui il matrimonio tra lo Special One e la compagine parigina divenisse realtà prossimamente, il tecnico potrebbe chiedere proprio Leao come primo rinforzo di peso per la nuova stagione. Ecco che il patron Al-Khelaifi, per accontentare il trainer di Setubal, potrebbe mettere sul piatto 150 milioni di euro e un ingaggio da 12 milioni netti al calciatore per i prossimi cinque anni. In totale, incluso lo stipendio lordo di Leao, saremmo sui 250-270 milioni. Cifre da capogiro.