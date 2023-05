Cristiano Ronaldo e la crisi con Georgina: la mamma rompe il silenzio

Interviene la mamma di Cristiano Ronaldo in persona a chiarire la situazione sentimentale tra il figlio e Georgina Rodriguez. Netta la dichiarazione della donna

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno fatto parecchio parlare di sé negli ultimi mesi. A scatenare il gossip sono state alcune notizie diffuse in Spagna e in Portogallo riportanti di una crisi totale nella celebre coppia. Nello specifico, è stato affermato che il calciatore si fosse totalmente stufato delle moglie. Ad alimentare la crisi sarebbero state le cattive abitudini di Georgina, troppo spendacciona nello shopping.

Insomma, da quando si sono trasferiti in Arabia Saudita, l’ex commessa di Gucci si sarebbe fatta trasportare dagli enormi guadagni del marito, cominciando a spendere migliaia e migliaia di soldi in beni non di prima necessità ma di lusso, quali abbigliamento e altri super accessori per l’estetica. La voce della vicina separazione è stata anche alimentata dal presunto tradimento di Cristiano Ronaldo con una modella venezuelana.

Tali voci sono state smentiti dall’agenzia stampa del calciatore, ma anche dalla stessa Georgina, che sui suoi canali social ha lanciato delle frecciatine dirette ai media ma abbastanza leggibili. Come staranno davvero le cose tra i due famosi personaggi? A chiarire una volta e per tutte la situazione è stata la madre di Ronaldo. Il suo intervento è stato netto. Dopo il fuggi fuggi di notizie riguardanti la presunta separazione tra il calciatore portoghese e la modella spagnola, sono arrivate diverse smentite dai protagonisti della storia.

Ronaldo-Georgina, è crisi: l’ammissione della madre

In primis, è stato Cristiano Ronaldo a spazzare ogni dubbio o gossip, postando sui suoi canali social diverse foto in atteggiamenti più che distesi con la moglie Georgina. Decisivo lo scatto dei due, di qualche giorno fa, a pranzare e scambiarsi un bacio, brindando all’amore come sottolineato in didascalia. Non sono neanche mancate le stories con i figli presso la loro villa in Arabia Saudita, intenti a giocare e divertirsi in piscina. Tutto falso dunque in merito alla crisi dei due personaggi? E’ stata la madre di CR7 a chiarire per bene la situazione. Dolores Aveiro, genitore del calciatore, è intervenuta sulla vicenda durante l’inaugurazione di un negozio a Madeira, città nativa della famiglia Ronaldo.

La donna, senza indugi, ha dichiarato: “Sono tutte bugie. Ogni coppia litiga, ma ciò che è stato scritto è una bugia”. Le sue parole sono state raccolte dal Daily Star inglese, il quale ha sottolineato che Dolores Aveiro ha avuto prova della totale serenità che regna tra il figlio e la nuora. Quando? A febbraio con precisione, quando è stata accolta dalla famiglia di Cristiano Ronaldo a Riyadh, città capitale del paese saudita dove ha sede la nuova dimora del calciatore dell’Al-Nassr. Certo, la mamma di CR7 ha lasciato intendere che qualche lite c’è stata, e che probabilmente ha fomentato e ingigantito le notizie di ogni media. Ma è tutto tornato alla normalità nella coppia. Parlare di crisi o separazione è stato sicuramente esagerato!