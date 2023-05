Maldini-Pioli, è scontro: il labiale non lascia dubbi

Il Milan in Champions League avrà una sfida importante da disputare contro l’Inter, mentre tra Maldini e Pioli il momento non sembra essere idilliaco.

Il Milan a San Siro sarà ospite dell’Inter e si giocherà tra poche ore il tutto per tutto nel derby di semifinale di ritorno di Champions League. Una partita che vale una stagione. Anche se tanto passerà per i rossoneri anche per il campionato, con (almeno) un quarto posto da dover centrare per non perdere gli introiti e il prestigio della massima competizione europea. Il clima però non sembra essere dei migliori, specialmente tra Paolo Maldini e Stefano Pioli: è spuntato anche un labiale sospetto.

Il Milan è stato più e più volte, specialmente dopo la vittoria del campionato nella scorsa stagione, elogiato per quanto compiuto spendendo relativamente poco sul mercato e sfruttando giovani promesse, oltre a più consolidate certezze. Eppure in questa nuova stagione che sta volgendo rapidamente a termine qualcosa sembra essersi incrinato.

La squadra di Stefano Pioli ha viaggiato tra alti e bassi. Non è stata l’unica, certamente, ma l’umore adesso rischia di pesare come un macigno. Specialmente all’interno delle file del club rossonero. E ai piani alti. Lo stesso Pioli e Paolo Maldini, nella sfida persa contro lo Spezia, hanno attirato l’attenzione. È spuntato infatti un labiale ‘sospetto’.

Milan, è scontro tra Maldini e Pioli? Il labiale contro lo Spezia non è passato inosservato

“Maldini, il misterioso labiale con cui demolisce Pioli? Milan, rischio-caos“, così titola ‘Libero’ l’articolo in cui si approfondisce quanto accaduto nei pressi della panchina rossonera nel corso di Spezia-Milan. Perché, secondo quanto ricostruito, Paolo Maldini non sembra aver digerito alcune scelte prese dal tecnico rossonero nel corso del match.

Maldini avrebbe, infatti, affermato: “Ma che è?“, proprio facendo riferimento pare alle scelte delle sostituzioni. Il match è terminato 2-0 a favore dello Spezia e il Milan si è così allontanato pericolosamente dalla zona Champions League a tre giornate dalla fine del campionato. Sui social si è ipotizzato che quel labiale facesse riferimento al cambio avvenuto con la sostituzione di Theo Hernandez per Ballo-Touré.

Tutto resta sul filo del rasoio, ma così facendo monta il rischio di far scoppiare una bolla già abbastanza debole di per sé. Dal momento che, anche in ottica calciomercato, determinate scelte non sono state comprese e perdonate dai tifosi rossoneri. Prima tra tutte quella di Charles De Ketelaere, voluto fortemente da Maldini e pagato al Bruges 35 milioni di euro.