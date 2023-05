Offerta Juventus, ecco quando risponderà il giocatore

Con la vittoria ottenuta contro la Cremonese a Torino, la Juventus si prepara per la delicata sfida di ritorno contro il Siviglia.

I bianconeri, dopo il pareggio per 1-1 dell’andata, saranno chiamati ad una grande prestazione in Spagna per cercare di raggiugnere la finale di Budapest. L’unica notizia negativa invece, della partita di campionato contro la Cremonese, è senza dubbio il nuovo infortunio rimediato da Paul Pogba, costretto ad abbandonare il terreno di gioco al 24° minuto del primo tempo in lacrime.

Nonostante questo finale di stagione che si prospetta molto intenso, sia in campo che fuori, la dirigenza inizia a lavorare anche per quanto riguarda il futuro. Adrien Rabiot, Alex Sandro e Juan Cuadrado, salvo clamorose sorprese lasceranno la Juventus in estate visto il contratto in scadenza. Per il centrocampista ex Paris Saint Germain, c’è grande interesse dalla Premier League, con diversi club pronti a mettere sul piatto offerte importanti per convincerlo a firmare.

Un altro top player in scadenza a giugno è Angel Di Maria, anche se per il ‘Fideo’ c’è più ottimismo per arrivare ad un rinnovo. Visti gli addii, la ‘Vecchia Signora’ è intenzionata a rinforzare il proprio reparto arretrato, con il giusto profilo che pare essere stato individuato nella Liga. Il calciatore individuato dalla società per rinforzare il reparto arretrato di Massimiliano Allegri è Pau Torres, spagnolo classe 1997 del Villarreal.

Pau Torres, Juventus in vantaggio sulla concorrenza: decisione a breve

Stando a quanto riporta il portale elgoldigital.com, visto il contratto in scadenza nel 2024, il Villarreal sta lavorando per il rinnovo del difensore spagnolo. Questo ovviamente per venderlo a cifre importanti, visto che ad un anno dalla scadenza nessun club è disposto a sborsare i 50 milioni di euro richiesta dal club spagnolo. La Juventus è in vantaggio sulle dirette concorrenti, visto che l’entourage del calciatore ha manifestato grande interesse per l’offerta messa sul piatto dal club bianconero.

Oltre alla Juventus, anche Tottenham e Aston Villa sono sulle tracce del classe 1997. Gli Spurs già nel 2021 offrirono circa 50 milioni per portarlo a Londra, con il calciatore che preferì restare in Spagna per continuare a crescere. Ovviamente in estate le cose sono pronte a cambiare, anche se Pau Torres prenderà una decisione soltanto al termine della stagione. Il Villarreal, infatti, sta cercando di guadagnare la qualificazione alla prossima Champions League, distante solamente cinque punti. La Juventus si è mossa in anticipo per battere la concorrenza, ed è pronta a mettere a segno il primo grande colpo. Per Pau Torres, il futuro pare destinato ad essere in Serie A.