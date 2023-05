Disastro Juve, sfuma il big: Allegri beffato

L’ultimatum appena ricevuto dal forte calciatore può aprire le porte alla Juventus: i bianconeri ora vogliono provarci.

Siamo ormai entrati nel finale di stagione e queste ultime gare diranno molto sul futuro di tante squadre. In base agli obiettivi centrati si baseranno le strategie in vista della prossima estate, dato che l’eventuale qualificazione alla Champions League consente di ottenere importanti introiti da poter utilizzare sul mercato.

Lo sa bene anche la Juventus, che sta cercando di chiudere questo campionato al secondo posto e magari di riuscire anche ad arrivare in finale di Europa League. Due strade che i bianconeri vogliono percorrere per centrare l’accesso ai gironi di Champions, anche se ovviamente molto dipenderà dalla penalizzazione in arrivo sul caso plusvalenze e anche dalla pena relativa all’altro filone, quello della manovra stipendi.

Tra la fine di maggio e l’inizio di giugno si saprà molto sulla Juve del prossimo anno. I tifosi sperano che dopo tre anni in cui i bianconeri non sono stati competitivi per lo scudetto si possa tornare finalmente a vedere una Signora in lotta per il tricolore. Tuttavia non sarà semplice, non solo per la qualificazione a rischio: il bilancio della Juventus non è ottimale e l’agibilità sul mercato non potrà essere molta.

Il giocatore ha ricevuto l’ultimatum: assist per la Juve

Nonostante le difficoltà il club bianconero è al lavoro sul mercato ed è alla ricerca di nomi interessanti per il futuro. Uno dei calciatori che il club bianconero seguiva era il portoghese Alejandro Grimaldo, terzino sinistro del Benfica in scadenza di contratto. Abbiamo apprezzato Alejandro nelle sfide di Champions League contro Inter e Juve, e il calciatore era molto apprezzato in Serie A, ma alla fine non approderà nel nostro campionato. E’ ufficiale l’approdo di Grimaldo al Bayer Leverkusen, lesto a far firmare il calciatore e beffare di fatto la concorrenza.

Sul giocatore negli ultimi mesi c’erano diversi club, in Italia lo seguivano Inter e Juve mentre in Spagna c’era il Barcellona. Nessuno però ha deciso di puntare forte sulle qualità del terzino e alla fine il giocatore ha scelto i tedeschi. Se l’Inter ha deciso di puntare su Federico Dimarco non si può dire lo stesso della Juve, a caccia ancora di un terzino. La situazione legata alle vicende giudiziarie ha frenato però il mercato bianconero, che vede svanire un rinforzo di qualità. Grande colpo per i rivali europei della Roma, che, danno qualità ed esperienza al proprio reparto difensivo.