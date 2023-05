Addio De Zerbi: trasferimento lampo in Serie A

De Zerbi sta stupendo tutti con il suo Brighton, mettendo in luce un sacco di talenti clamorosi. La Serie A osserva tutto molto attentamente.

Anche in Premier League si avvicina il momento del calciomercato estivo, e una delle squadre da tenere maggiormente sotto osservazione è ovviamente il Brighton di De Zerbi. Con la recente vittoria per 3-0 in trasferta le Seagulls hanno definitivamente spezzato i sogni di scudetto dell’Arsenal, e si trovano ora al sesto posto in classifica. Con due partite ancora de recuperare al Liverpool quinto, una qualificazione europea non è da escludere. Un risultato simile coronerebbe un’annata incredibile per il club e il suo allenatore.

Com’è noto, De Zerbi ha da tempo attirato l’interesse delle big di tutta Europa, e c’è anche chi lo vedrebbe bene su una prestigiosa panchina di Serie A. Per adesso non c’è nulla di concreto, anche se Juventus e Milan sono due ovvie suggestioni, viste le attuali situazioni dei loro tecnici. Ma ufficialmente l’ex Sassuolo resterà un altro anno almeno in Premier League per portare l’ottimo lavoro fatto in questi mesi. E soprattutto dovrà operare una necessaria rifondazione del Brighton.

La formazione britannica ha sorpreso tutti, nelle ultime stagioni, per la sua capacità di selezionare giovani in tutto il mondo e poi farli rapidamente maturare. L’exploit di questa stagione, che ha portato un passo avanti l’ottimo lavoro fatto in precedenza da Graham Potter, potrebbe significare un importante punto d’approdo. Ormai i gioielli di De Zerbi sembrano pronti a un trasferimento alle big europee, e anche diversi club italiano sono interessati ai nomi in uscita dalle Seagulls.

La vetrina del Brighton fa gola alla Serie A: 4 nomi saluteranno De Zerbi

Sono principalmente due i grandi talenti che paiono destinati ad abbandonare De Zerbi nei prossimi mesi: Moises Caicedo e Alexis Mac Allister. L’ecuadoregno, 21 anni compiuti, era stato vicino all’Arsenal a gennaio, ma adesso è conteso tra Manchester United e Chelsea, mentre sul campione del mondo argentino c’è il Liverpool. Una concorrenza difficile da battere per le italiane, anche se la Juventus in passato era sembrata interessata almeno a Mac Allister, ma non ha poi affondato il colpo.

I bianconeri potrebbero però provare a inserirsi nella corsa a Caicedo, specialmente vista la situazione con Pogba, ancora infortunato. Ma tra i giocatori in uscita dalla squadra di De Zerbi c’è anche il giapponese Kaoru Mitoma, ala mancina da molti accostato al Napoli Va però detto che la conferma di Kvaratskhelia complica un po’ l’operazione per l’asiatico. È invece un noto obiettivo in chiave Roma l’altro ecuadoregno, Pervis Estupiñan, che potrebbe essere una perfetta alternativa a Spinazzola in difesa.