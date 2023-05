La Juventus è alle prese con un finale di stagione che può riservare amare sorprese e verdetti durissimi. I processi sportivi incombono

Quello che attende la Juventus da qui ai prossimi due mesi è un lungo ed estenuante percorso processuale. La società bianconera, con ogni probabilità, è destinata a vedere riscrivere la classifica di questo campionato e forse anche del prossimo. In attesa dei nuovi deferimenti legati alla cosiddetta manovra stipendi che avrebbe consentito alla società piemontese di presentare bilanci in regola con i parametri previsti dalle norme ordinarie e sportive, lunedì 22 maggio davanti alla Corte d’Appello Federale sarà celebrato il nuovo processo per le cosiddette plusvalenze fittizie.

Si riparte dal verdetto espresso dal Collegio di Garanzia del Coni che ha rimandato alla Corte la formulazione di una nuova sanzione nei confronti della Vecchia Signora. Ed è proprio su questo punto che il Procuratore Federale Chinè e gli stessi giudici rischiano di ‘incartarsi‘. In base alle motivazioni espresse dal Collegio, sembra scontato che una nuova sanzione debba risultare inferiore ai 15 punti in meno inflitti alla squadra di Allegri dalla Corte d’appello.

Il problema è che con gli ultimi risultati maturati sul campo potrebbe cambiare tutto. Se la squadra di Allegri dovesse chiudere il campionato con tre vittorie nelle ultime tre giornate, per privare Di Maria e compagni dell’ingresso nelle competizioni europee una penalizzazione di 9/10 punti non sarebbe sufficiente. Affinchè la sanzione risulti afflittiva la Corte dovrà togliere alla Juventus non meno di venti punti.

Ultim’ora Juve, batosta terrificante: la nuova penalizzazione. Tifosi bianconeri impietriti

Si può dire che per colpa dello scarso rendimento di alcune squadre, Milan e Roma in primis, la Juventus può addirittura sognare la qualificazione in Champions League nella prossima stagione. E a quel punto la sanzione afflittiva di nove punti verrebbe scontata direttamente nella prossima stagione. Un vero e proprio intrigo che rischia di scatenare una valanga di polemiche.

C’è poi l’altro filone della manovra stipendi, quello sì destinato ad avere conseguenze sul prossimo campionato. L’ipotesi, nient’affatto campata in aria a questo punto, è che alla fine la Juventus possa partire nella prossima stagione con una maxi penalizzazione in campionato, compresa tra i 15 e i 21 punti ma con la possibilità di giocare in Champions League. Si tratta comunque di mere congetture: lunedì 22 maggio se ne saprà di più e a quel punto sia la Juventus che le squadre in corsa per un posto in Europa avranno le idee molto più chiare.