Milan, un big dice addio: giro d’affari da 88 milioni

Dopo i ko subiti in pochi giorni con il suo Milan, contro l’Inter di Inzaghi e lo Spezia di Semplici, Pioli potrebbe dire addio ad un suo big

Non sono giorni per nulla facili per il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri, dopo il netto ko subito nella semifinale di andata di Champions League contro l’Inter, hanno infatti subito un’altra sconfitta con due gol di scarto.

La squadra guidata da Stefano Pioli, infatti, è caduta sabato pomeriggio allo Stadio Picco contro lo Spezia di Leonardo Semplici. Il Milan è partito abbastanza bene contro i liguri, visto che ha colpito un palo con un conclusione di Sandro Tonali (secondo legno consecutivo per lui). I rossoneri hanno avuto poi altre occasioni per passare in vantaggio, soprattutto con Saelemaekers e Theo Hernandez, ma poi nella ripresa sono quasi spariti dal campo.

Dopo un tiro di Pobega, Lo Spezia è passato in vantaggio con Wisniewski. Una volta subito il gol, il Milan non è riuscito a reagire e subisce il secondo gol. La squadra di Leonardo Semplici ha infatti chiuso ogni discorso con la bellissima punizione di Esposito. Con questo ko, vista anche la vittoria dell’Inter contro lo Spezia, i rossoneri hanno adesso quattro punti dal quarto posto, occupato ora dalla Lazio di Maurizio Sarri. Accedere alla prossima edizione della Champions League, di fatto, è fondamentale per il ‘Diavolo’.

Crisi Milan, Stefano Pioli potrebbe perdere il big

Se il Milan non dovesse riuscire ad accedere alla massima competizione europea per club, Stefano Pioli potrebbe infatti essere costretto a dire addio ad un big della sua squadra. Senza i soldi di qualificazione alla Champions League dell’anno prossimo, di fatto, Paolo Maldini e Frederic Massara potrebbero aprire a delle cessioni importanti. I maggiori indiziati dovrebbero essere Fikayo Tomori e Charles De Ketelaere.

Vista la penuria dei difensori centrali, il calciatore inglese potrebbe diventare un obiettivo dei maggiori club europei. Il Milan potrebbe incassare ben 60 milioni di euro da una possibile cessione dell’ex giocatore del Chelsea. Mentre per quanto riguarda Charles De Ketelaere, al momento un autentico flop, Maldina e Massara potrebbero ottenere una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro. Tuttavia, nonostante il recentissimo accordo sul rinnovo, da monitorare sempre il futuro di Rafel Leao. Quest’ultimo dovrebbe restare in rossonero, sempre se non dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile di un super team.