La Juve molla Miretti: resta in Serie A

La Juventus è pronta a cedere il cartellino di Fabio Miretti, per il talento bianconero il futuro sembra ancora in Serie A.

In estate la Juventus darà definitivamente il via alla rivoluzione. Specialmente in alcuni reparti. Una delle zone di campo che maggiormente avrà necessità di andare incontro ha cambiamenti è senza dubbio il centrocampo. Il primo a salutare il capoluogo piemontese sarà Adrien Rabiot. Il francese è in scadenza di contratto e sembra pronto ad andare via a parametro zero.

Tra gli altri, attenzione anche al futuro di Paul Pogba. Nonostante sia finalmente in ripreso, anche fare peggio rispetto al resto della stagione sarebbe stato difficile, il club non è convinto del classe 1993 al punto che se dovesse arrivare un’offerta, anche lui potrebbe partire. Tuttavia, siccome la rivoluzione sarà totale, nemmeno Fabio Miretti potrebbe essere risparmiato dalla cessione.

Il regista, cresciuto nelle giovanili bianconeri e lanciato definitivamente tra i professionisti da Massimiliano Allegri, farà 20 anni ad agosto prossimo ed è certamente una preziosa pedina di scambio. La Juventus starebbe infatti pensando di inserire il cartellino del classe 2003 in un’interessante trattativa di calciomercato. C’è un centrocampista che piace particolarmente alla Vecchia Signora e Miretti potrebbe essere il nome perfetto per arrivare a lui. Futuro in Serie A, dunque, per il centrocampista che in questa stagione ha avuto modo di mettere in mostra tutte le sue qualità.

Juventus, Miretti va via: nuova avventura in Serie A per il centrocampista

Considerato definitivamente uno degli astri nascenti del calcio italiano, negli ultimi due anni è riuscito a collezionare la bellezza di 37 presenze in bianconero. Cn tanti di 3 assist forniti ai primi compagni. In attesa del primo goal nel calcio che conta, Miretti si gode il suo momento. Nemmeno il commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, è rimasto indifferente al suo talento. Quest’anno, infatti, il giovane juventino è stato anche chiamato a far parte dell’Italia dei grandi. Insomma, il classe 2003 pare avere tutte le carte in regola per essere uno dei protagonisti del domani. Per questo la Juventus starebbe pensando di proporlo alla Lazio nello scambio con Sergej Milinkovic-Savic.

Il centrocampista serbo è ormai prossimo a dire addio ai biancocelesti. Il suo contratto scadrà al termine della prossima stagione e il rinnovo non sembra nei piani del calciatore. A questo punto l’unica cosa che può fare la Lazio è cederlo invece che perderlo a parametro zero nell’estate del 2024. La Juventus è una possibilità, la società studia la trattativa e pensa allo scambio.

Peccato, però, che difficilmente il presidente Claudio Lotito si farà convincere. Per far accettare la proposta al numero uno dei capitolini, bisognerà rinforzare l’offerta con una parte in denaro. I 100 milioni chiesti dal presidente della Lazio sono ormai lontani: ora Milinkovic appare destinato ad andare via in saldo. La Juventus ci pensa.