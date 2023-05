Morata torna in Serie A per 20 milioni: dove giocherà

Alvaro Morata si avvicina al ritorno in Serie A in vista della prossima stagione con la punta che piace ad una big.

Il campionato di Serie A potrebbe riabbracciare presto un campione che ha già giocato in Italia per diversi anni. Morata infatti piace molto ad una big italiana pronta a fare un’offerta all’Atletico Madrid per l’estate.

Classe 1992, Alvaro Morata potrebbe lasciare l’Atletico Madrid in vista della prossima estate con il giocatore che ha un contratto fino al giugno del 2024 con la società spagnola. L’attaccante, sposato con una ragazza italiana, Alice Campello, dalla quale ha avuto da poco il quarto figlio, sarebbe felice di tornare a giocare nel nostro campionato. Lo spagnolo ha vissuto quattro stagioni con la maglia della Juventus rimanendo nei cuori dei tifosi bianconeri ma potrebbe presto ‘tradirla’ passando in una rivale storica.

Il centravanti piace molto alla dirigenza del Milan che sarebbe pronta a fare un’offerta all’Atletico Madrid in estate per portarlo in rossonero. Il contratto in scadenza nel giugno del 2024 potrebbe favorire l’operazione con i Colchoneros interessati a fare cassa. Con un solo anno di contratto ancora con la squadra di Simeone, sembra essere giunto il momento dell’addio alla squadra iberica. Il Milan, per convincere l’Atletico Madrid a cederlo, dovrebbe sborsare una cifra tra i 15 ed i 20 milioni di euro, andando così a sistemare un reparto avanzato che potrebbe essere rivoluzionato in estate.

Calciomercato, Alvaro Morata pronto a tornare in Serie A

Al momento infatti solo Giroud è certo di restare in rossonero in vista della prossima stagione con il francese che ha da poco rinnovato il contratto fino a giugno del 2024. Il Milan deve fare i conti con molti calciatori che potrebbero salutare Milanello al termine del campionato in corso. Divock Origi ha profondamente deluso in questa sua prima annata in rossonero e potrebbe andare via già in estate. Stessa sorte per Ante Rebic che ha vissuto la sua peggior stagione a livello di rendimento da quando è passato al Milan.

Resta poi da capire il futuro di Zlatan Ibrahimovic con lo svedese che potrebbe decidere di appendere gli scarpini al chiodo dopo un’annata passata più in infermeria che in campo. Dal canto suo Morata sarebbe felice di tornare a giocare in Italia con la punta che ha fatto molto bene in passato quando ha vestito la maglia della Juventus. Per lui potrebbe arrivare, alla soglia dei 31 anni, un nuovo contratto importante con una big del nostro campionato per provare ad essere ancora una volta protagonista in Serie A.