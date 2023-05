Nulla da fare, sarà addio: la Juventus lo saluta

La Juventus ha ancora obiettivi importanti da seguire in queste ultime settimane della stagione, ma tra le sue fila è già sicuro un addio.

Dopo aver conquistato il secondo posto dietro al Napoli di Luciano Spalletti campione d’Italia, grazie alle vittorie consecutive rimediate contro il Lecce di Marco Baroni e l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, la Juventus ha pareggiato contro il Siviglia la gara di andata delle semifinale dell’edizione di quest’anno dell’Europa League.

Ad andare in vantaggio nella gara di giovedì sera dell’Allianz Stadium è stato il Siviglia con la rete realizzata al 26’ da Youssef En-Nesyri, ma la Juventus è riuscita a pareggiare all’ultimo respiro, esattamente al 97’, con il colpo di testa ravvicinato di Federico Gatti, servito dall’ottima sponda (sempre di testa) di Paul Pogba.

Con questo pareggio ottenuto nei minuti di recupero, la Juventus andrà la settimana prossima a Siviglia con molte possibilità in più di qualificarsi per la finale del prossimo 31 maggio di Budapest. Lo stesso Massimiliano Allegri, ai microfoni ufficiali di ‘RAI Sport’, ha confermato la fiducia della sua squadra di poter passare il turno: “Ora abbiamo la possibilità di qualificarci. Siamo riusciti a disputare una buona gara fino al gol che hanno segnato. Poi ci siamo disuniti, ma siamo stati bravi a non subire un secondo gol e a riuscire a pareggiare”. Tuttavia, in attesa della sfida di ritorno contro il team iberico, in casa della ‘Vecchia Signora’ bisogna registrare un addio.

Calciomercato Juventus, al termine della stagione Leandro Paredes lascerà il team bianconero

Al termine di questa stagione, infatti, Leandro Paredes lascerà la Juventus di Massimiliano Allegri. L’argentino è arrivato l’estate scorsa in prestito con diritto di riscatto dal PSG. Ma la sua esperienza sotto l’ombra della Mole non ha mai preso il volo del tutto. Al netto dei vari problemi fisici riscontrati, di fatto, tra il campione del Mondo e la ‘Vecchia Signora’ non è mai scoccata la ‘famosa scintilla’.

Leandro Paredes, infatti, nelle 30 partite stagionali giocate con la maglia della Juventus è riuscito a segnare solo un gol (ovvero dello scorso 3 maggio realizzato contro il Lecce) e a fornire solo un assist vincente. Il calciatore argentino, inoltre, è stato messo più volte in panchina da Massimiliano Allegri, il quale ha preferito schierare al centro del campo Manuel Locatelli. Il futuro dell’ex Roma, nonostante le ottime prestazioni di queste ultime settimane, sarà quindi lontano dal team bianconero.