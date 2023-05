Club deluso: futuro Pioli a rischio, il sostituto è stato già scelto

Il Milan potrebbe vivere una clamorosa rivoluzione durante il mercato estivo: già deciso l’erede di Pioli

È chiaro che la sconfitta in Champions League, nella semifinale di andata contro l’Inter, abbia lasciato strascichi pesanti da digerire per il Milan di Stefano Pioli. Una prestazione ben lontana da quelle che hanno permesso al ‘Diavolo’ di eliminare il Napoli dall’Europa e – ancor prima – di conquistare il 19esimo scudetto della storia milanista. Sembra passata un’infinità di tempo ma era esattamente 12 mesi fa, quando lo 0-3 al Sassuolo consegnò aritmeticamente agli uomini di Pioli il tricolore.

Adesso, con l’Inter che pare avere più di un piede nella prossima finale di Istanbul, per il Milan il discorso è molto più deludente e complicato. La corsa ad uno dei quattro posti che permetterà l’ingresso alla fase a gironi della prossima Champions League è, poi, ancora tutta da decidere. Saranno tre settimane fondamentali per descrivere il cammino presente e futuro, non solo del Milan ma anche e soprattutto di Stefano Pioli.

Perchè l’operato del tecnico emiliano mai come adesso è tornato in forte discussione. Ed il contratto che lega il 57enne di Parma alla società di Gerry Cardinale ha la scadenza ferma al 2025. La permanenza, però, non è affatto scontata. Anzi. Perchè le manovre in casa Milan che riguarderanno l’anno prossimo rischiano seriamente di vedere stravolto il progetto rossonero. Non più Pioli in panchina, così come dell’attuale rosa in mano all’allenatore emiliano, molti diranno addio e saranno rimpiazzati.

Bye bye Pioli: il sogno di Cardinale è un altro

Il proprietario del Milan Gerry Cardinale, in tal senso, avrebbe un grande e suggestivo desiderio nel caso in cui la stagione dei rossoneri dovesse chiudersi con una cocente delusione. Il sogno per la panchina, non è una novità, si chiama Antonio Conte. Dopo aver rescisso il suo ricchissimo contratto con il Tottenham, l’allenatore salentino è adesso libero e a caccia dell’offerta giusta per ritornare in panchina. Ed una nuova avventura in Italia, Conte non lo ha mai nascosto, potrebbe essere tra le sue priorità. Si è parlato a lungo del ritorno alla Juventus così come quello all’Inter, nel caso Inzaghi fallisse il finale di stagione.

Ma è il Milan il club che potrebbe stuzzicare Conte e sarebbe ben deciso a puntare forte sul 53enne pugliese. Conte sarebbe una scelta personale di Cardinale che vedrebbe nell’ex Commissario tecnico il profilo giusto per rilanciare le ambizioni rossonere tanto in Serie A quanto in Europa. Ancora qualche settimana, dunque, per comprendere se e come si consumerà l’addio a Pioli: ma intanto il nome del probabile nuovo tecnico del Milan è già venuto a galla.