Giuntoli-Juve, subito colpo dal Napoli: 40 milioni

Cristiano Giuntoli alla Juventus può portare con sè uno dei big campioni d’Italia: ecco il piano e la posizione di De Laurentiis

Una festa infinita quella che, a Napoli ed un pò in tutta Italia ovunque sia radicato il tifo azzurro, sta celebrando la squadra di Luciano Spalletti fresca di conquista del tricolore. Uno scudetto inseguito, sognato e finalmente – e meritatamente – acciuffato a 33 anni dall’ultima volta. Il calcio è cambiato e questo Napoli ha saputo dire la sua, imponendosi con il grande calcio orchestrato dal tecnico di Certaldo.

Chi, in disparte, è rimasta per buona parte della stagione a guardare è stata la Juventus di Massimiliano Allegri che falcidiata da infortuni e vicende extracalcistiche, alla fine non ha mai veramente lottato per il titolo. Adesso, con l’arrivo di una nuova penalizzazione la cui entità è ancora da stabilire, la ‘Vecchia Signora’ dovrà fare il massimo con la speranza che a qualificazione europea acquisita le possibilità di giocare Champions League o Europa League possano persistere.

Difficile ma, intanto, il club piemontese sta già lavorando a quella che è stata già definita come l’annata del rilancio. La stagione 2023/24, che prendere il via alla riapertura ufficiale del calciomercato estivo dal prossimo 1 luglio, potrebbe vedere numerosi cambiamenti e non solo in campo.

Dal Napoli alla Juve: De Laurentiis dice sì

Perchè tra i grandi obiettivi dei vertici societari vi è l’approdo di un nuovo direttore sportivo che possa raddrizzare una situazione difficile investendo su profili pronti poi a esplodere in maglia bianconera. Il sogno – nemmeno tanto nascosto, ormai da mesi – è sempre Cristiano Giuntoli. Il dirigente artefice di colpi super, come Kim, Kvaratskhelia e Osimhen portati al Napoli, sembrerebbe potersi finalmente avvicinare alla partenza per sposare il progetto Juventus.

Un ‘tradimento’ per il quale servirà necessariamente il benestare di De Laurentiis, visto che il contratto dell’attuale ds col Napoli scadrà solo tra un anno. Ma se sarà matrimonio, allora Giuntoli ha già in mente un grandissimo colpo per la ‘Vecchia Signora’. E andrebbe a pescare proprio a Napoli, dove il nome che piace da mesi alla società piemontese è sempre quello di Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco sembra aver ormai chiuso un ciclo a Napoli, il suo contratto si esaurirà nel giugno 2024 e dal patron degli azzurri non è arrivata una vera e propria chiusura alla cessione immediata.

Per l’ex Empoli, in caso di non rinnovo, si valuterà la cessione all’estero ma non vi sarà alcuna preclusione per la possibilità che ad acquistarlo sia la Juventus. De Laurentiis, infatti, per 35-40 milioni di euro non avrebbe problemi a lasciarlo partire in direzione Torino: senza sconti, come è normale che sia tra due grandi società rivali da sempre. Il polacco sarebbe quindi il primissimo colpo firmato Giuntoli, con Zielinski che in questa stagione ha fino a questo momento accumulato 44 presenze, 7 gol e 10 assist vincenti.