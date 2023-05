Napoli, Osimhen ai saluti: il doppio scambio sblocca l’operazione

Il Napoli vive una fase fondamentale tanto per il suo presente quanto, soprattutto, per il futuro. La prossima sessione di mercato sarà importantissima ma attenzione al possibile addio di Victor Osimhen. Un doppio scambio da urlo sblocca l’operazione con il top club mondiale.

In casa Napoli la situazione somiglia e tanto ad una sorta di montagna russa. Dopo l’euforia per la conquista del terzo Scudetto della sua storia, adesso i tifosi azzurri tremano. I top team del mondo, infatti, hanno adesso messo gli occhi addosso a tutti i gioielli in esposizione nella vetrina partenopea. In tal senso la situazione di Kim è quella più in vista, con il Manchester United pronto a pagare la clausola rescissoria. Attenzione, però, anche a Victor Osimhen, dal momento che per sbloccare la sua cessione la chiave è rappresentato da un doppio scambio a dir poco importante.

Napoli, Osimhen va via

E’ stato incredibile il rendimento di Victor Osimhen in questa stagione. Dopo due anni altalenanti, il nigeriano quest’anno ha trovato la sua definitiva consacrazione ed ha mostrato al mondo del grande calcio tutte le sue doti. Le sue caratteristiche lo rendono un giocatore potenzialmente perfetto per la Premier League e non è un caso che tutti i principali top club inglesi siano sulle sue tracce.

Tra le squadre che maggiormente hanno manifestato interesse c’è senza ombra di dubbio il Chelsea. Come riportato dal Corriere dello Sport, i Blues starebbero elaborando una offerta molto articolata per strappare il “sì” del Napoli. L’idea è quella di accontentare la richiesta di Aurelio De Laurentiis, che per il suo diamante chiede 150-160 milioni di euro. I londinesi vogliono arrivare a tale cifra mettendo sul piatto, oltre a tanti milioni, anche due calciatori. Si tratta di Christian Pulisic e di Kepa. Entrambi sono giocatori da tempo in orbita Napoli.

Pulisic e Kepa al Napoli

Dopo anni bui, Kepa si è ripreso il Chelsea, ritagliandosi uno spazio importante e mettendo in mostra di nuovo tutto il suo potenziale. Il suo futuro è, però, tutto da scrivere, dal momento che i Blues hanno in atto una autentica rivoluzione. Che potrebbe coinvolgere anche Pulisic, chiuso dall’arrivo di Sterling e di Mudryk. Il Napoli lo segue e, per ammissione dello stesso De Laurentiis, gli azzurri sono seriamente interessati ad un americano. E chissà che non possa essere lui.