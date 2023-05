Erede Mourinho con la clausola: fumata bianconera

La Roma ha trovato l’erede di Josè Mourinho, una pista clamorosa che porta a smuovere le acque anche in casa bianconera.

Il tecnico portoghese potrebbe lasciare in caso di vittoria dell’Europa League e non. Mourinho starebbe valutando diverse ipotesi per il futuro, con il suo futuro in giallorosso che appare più incerto che mai. Anche la Roma fa le proprie valutazioni.

Il futuro di Josè Mourinho è sempre più incerto e, probabilmente, lontano da Roma. Il tecnico portoghese sta compiendo un’impresa con la Roma. I giallorossi, pur con tanti infortuni, hanno la possibilità di agguantare un’altra finale europea, dopo aver vinto la Conference League lo scorso anno contro il Feyenoord. La possibilità di affrontare la Juve è alta nell’atto conclusivo della EL, Mourinho chiuderebbe così la stagione in bellezza. Trasferendosi poi in un altro top club e dando così spazio all’erede in panchina, che arriverebbe proprio dal club bianconero.

Le mosse della dirigenza giallorossa spingono decisamente su un nuovo allenatore che possa aprire un altro ciclo. Mourinho in due stagioni ha cambiato la mentalità del club, i calciatori sono più consapevoli delle proprie forze ma il portoghese è anche una figura ingombrante, spesso in contrasto con il connazionale Tiago Pinto per via del mercato. La rosa ristretta non è mai piaciuta allo Special One, che potrebbe trasferirsi in un top club come il Psg, che avrà problemi semmai d’abbondanza. Al posto di Mourinho, la Roma punta Marco Silva, tecnico del Fulham in Premier League.

Roma, addio Mourinho: pronto il nuovo tecnico

Un bianconero dall’Inghilterra, quindi, per sostituire il portoghese, la mossa sorprende e spiazza quanti seguono il giovane tecnico lusitano. Marco Silva con il Fulham sta facendo un buon lavoro, è apprezzato da Tiago Pinto e potrebbe arrivare nella Capitale sfruttando una clausola imposta dal suo contratto, con sei milioni di sterline può liberarsi e firmare un nuovo contratto.

Marco Silva alla Roma dopo varie esperienze in panchina, la mossa può spiazzare quanti seguivano il tecnico proprio in Premier, dove sta conducendo il Fulham a un tranquillo campionato di centro classifica, mostrando però un gioco corale e di qualità. È un nome che sta attraendo i top club in Europa, non è solo la Roma a puntare su di lui come erede di Mourinho. Silva è candidato anche alla panchina del Tottenham, al posto di Antonio Conte, e altri sondaggi sono arrivati dall’Inter qualche settimana fa per il post Inzaghi.