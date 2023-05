La Juve è stufa, Allegri via: c’è il nome del sostituto

Il pareggio nel finale nella partita contro il Siviglia non basta a salvare Allegri con i tifosi che vorrebbero l’esonero ed invocano un nome per la sostituzione.

La prestazione della Juventus contro il Siviglia non è andata giù ai tifosi bianconeri che hanno chiesto sui social il cambio di allenatore augurandosi l’esonero del tecnico livornese. Non è di certo la prima volta in questa stagione che durante o al termine delle partite della Juventus, gran parte del tifo bianconero si scagli contro l’allenatore chiedendone l’esonero.

La sfida contro il Siviglia ha visto diversi supporters della vecchia signora chiedere l’esonero di Massimiliano Allegri per la prestazione offerta contro gli spagnoli. Anche dopo il pareggio di Gatti sono stati in molti ad augurarsi un cambio di tecnico. Una scelta che potrebbe condividere anche la società soprattutto nel caso in cui ci dovesse essere un finale di stagione deludente.

Nel caso in cui la Juventus dovesse chiudere male il campionato e venire eliminata dal Siviglia nella semifinale di Europa League, il cambio di tecnico non è certo da escludere. In pole per l’eventuale sostituzione ci sarebbe Antonio Conte.

Esonero Allegri, la Juventus pensa al ritorno di un grande ex

Le ultime settimane che separano le squadre dalla chiusura della stagione saranno fondamentali in casa Juventus per capire quale sarà il destino del club bianconero. Sarà importante centrare la qualificazione alla prossima Champions League e, se questa non dovesse arrivare, diventerebbe molto più probabile il cambio di tecnico. Antonio Conte si è liberato dal Tottenham alcune settimane fa ed è pronto a ripartire da una squadra italiana.

L’ex ct della nazionale ha più volte affermato di avere nostalgia del nostro Paese e di voler tornare per stare vicino alla propria famiglia. Al momento appaiono molte le opzioni per lui considerato il fatto che molte big non sono certe di proseguire con gli attuali allenatori. Dall’Inter al Milan, passando per la Roma, sono tanti i club che osservano con attenzione la figura di Antonio Conte che potrebbe rappresentare una scelta per la propria panchina.

La Juventus rappresenterebbe di sicuro la prima opzione per il tecnico salentino nel caso in cui dovesse arrivare l’esonero di Massimiliano Allegri. L’opportunità di ripartire con un nuovo progetto e con una nuova dirigenza, potrebbe portare ad un nuovo matrimonio tra le parti con Conte che è stato prima giocatore e poi allenatore della squadra bianconera. Molto dipenderà però anche da quelle che saranno le decisioni della giustizia sportiva e quale sarà l’eventuale pena da scontare per la squadra.