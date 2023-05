Ora c’è la cifra: gelo Osimhen, tifosi azzurri in ansia

Il futuro di Victor Osimhen sotto la lente d’ingrandimento. La decisione è stata presa, i tifosi del Napoli ora tremano

È stata una stagione da sogno quella che il Napoli di Luciano Spalletti ha chiuso nel migliore dei modi, cucendosi sul petto il tricolore che mancava da ben 33 anni. Un traguardo decisamente meritato che, adesso, passerà in secondo piano per lasciare spazio al calciomercato. L’estate che si avvicina rappresenta infatti il palcoscenico perfetto per registrare le operazioni che il club campano tra entrate ed uscite porterà avanti.

Il ds Cristiano Giuntoli – accostato con forza alla Juventus – dovrà per il momento fare i conti con gli affari che mettono al centro dell’attenzione le gemme esaltate dal gioco di Luciano Spalletti. Il coreano Kim piace tanto in Premier League mentre Kvaratskhelia, giunto per soli 10 milioni di euro dalla Dinamo Batumi, ha fatto impazzire mezza Europa con giocate e numeri da vero fuoriclasse.

Ma il vero trascinatore di questo Napoli che sembra voler raddoppiare la posta in vista della stagione 2023/24 è stato certamente Victor Osimhen. Il bomber nigeriano è definitivamente sbocciato e, a suon di gol e giocate degne di uno dei centravanti più forti d’Europa, ha portato la tifoseria partenopea a vivere una delle gioie più forti della storia azzurra.

Follie per Osimhen: la cifra è pazzesca

Lo Scudetto ha anche e soprattutto il suo nome, visto che Osimhen ha segnato da solo ben 23 delle 70 reti siglate dall’intera squadra. Sono invece 28 i gol complessivi, con 5 assist in 35 presenze: la media monstre di una rete ogni 98′. La gemma che Aurelio De Laurentiis proverà a tenersi stretto in ogni modo anche se, da quanto filtrerebbe, la cessione del gioiello di Lagos sembrerebbe più vicina del previsto. A parlare della possibilità che Osimhen lasci Napoli tre anni dopo il suo sbarco dal Lille è il quotidiano ‘Il Mattino’ che disegna un quadro preoccupante per la tifoseria azzurra.

Il noto giornale campano rivela in primo piano a centro pagina come il manager dell’attaccante del Napoli sia in questo momento a Parigi. Uno scenario che apre all’addio. Viene inoltre specificato come la cifra che De Laurentiis pretenderebbe per dire addio a Osimhen non dovrà essere inferiore ai 160 milioni di euro.

Una spesa folle per il cartellino dell’attaccante classe 1998 che rimane, tuttavia, in cima alla lista delle più importanti e ricche società d’Europa. Non un ‘no’ categorico da parte del presidente del Napoli ma l’apertura, solo a determinate condizioni, per una partenza che farebbe discutere: a certe cifre, Osimhen lascerà il Napoli e a ringraziare saranno le casse – già in attivo – del club di Aurelio De Laurentiis.