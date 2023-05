Nuovo bomber per Allegri: accordo a 30 milioni

La Juve ha deciso di accontentare Allegri regalando al tecnico livornese un nuovo bomber per la prossima stagione.

La Juventus sta per portare a termine una delle stagioni più complicate mai vissute dai tifosi bianconeri, specialmente a causa dei processi sportivi su plusvalenze e manovra stipendi che porteranno quasi certamente delle penalizzazioni in classifica. La truppa di Massimiliano Allegri ha cercato in tutti i modi di tenere fuori dallo spogliatoio le vicende extra-campo. Un obiettivo sostanzialmente centrato, dato che la Signora è attualmente seconda in Serie A e soprattutto può giocarsi una semifinale di Europa League con il Siviglia.

Il club bianconero vuole concludere al meglio questa stagione e poi concentrarsi sulla prossima. Un’annata che vivrà probabilmente senza Europa, visto le possibili penalizzazioni. Senza Champions verranno a mancare degli introiti importanti, ma l’impressione degli esperti di calciomercato è che Madama piazzerà comunque qualche colpo, magari provando a tirare un po’ sul prezzo.

Allegri avrebbe bisogno anche di qualche bomber, specialmente in caso di partenza di Dusan Vlahovic. Il serbo è in grande ripresa in queste ultime settimane ma un’eventuale grossa offerta da parte di qualche big club (specialmente dalla Premier) potrebbe convincere la Juve a lasciarlo partire.

La Juve ha trovato il suo nuovo bomber: trattativa avviata

Ma allora quale potrebbe essere il colpo in attacco della Juve per la prossima stagione? In questi giorni sono molti i nomi che vengono accostati ai bianconeri, ma nelle ultime ore è trapelato un profilo che finora non era stato preso in considerazione. La Juve avrebbe infatti messo gli occhi su Enes Unal, attaccante turco del Getafe. Il giovane calciatore ha già messo a segno 14 reti in questa stagione con la maglia degli Azulones. Nonostante le reti del suo bomber, il Getafe si ritrova comunque al terzultimo posto a pari punti con il Valencia, in piena lotta per la salvezza.

Con l’approdo alla Juventus il bomber turco cambierebbe completamente i suoi obiettivi, dato che si ritroverebbe a competere per il tricolore e per i vari trofei. Ecco perché l’eventuale chiamata della Signora sarebbe irrinunciabile per il 26enne, che secondo il sito Fichajes.net è seguito dalla Juve già da diverso tempo.

Tuttavia, il Getafe non sembra disposto a fare sconti per il cartellino del suo gioiello. Il contratto del giocatore scade nel 2025 e il club spagnolo ha già fatto sapere ai bianconeri che servono circa 30 milioni di euro per portare il bomber a Torino. E non è tutto, perché sempre stando a quanto riportato da Fichajes.net su Enes Unal ci sarebbe anche l’Atletico Madrid.