Marotta batte un colpo, Skriniar pentito

Dopo la grande vittoria nella semifinale di andata della Champions League contro il Milan, l’Inter si proietta verso la sfida di campionato contro il Sassuolo di Alessio Dionisi.

Messa in archivio la grande vittoria per 0-2 contro il Milan grazie alle reti di Edin Dzeko ed Henrikh Mkhitaryan, Simone Inzaghi prepara l’importante sfida di campionato contro i neroverdi.

Per i nerazzurri si tratta di una sfida fondamentale, per cercare di guadagnare punti per la qualificazione alla prossima Champions League. La squadra di Simone Inzaghi si trova al quarto posto in classifica, a meno uno dalla Lazio terza e a più due sul Milan quinto. Dopo un periodo nero in campionato, l’Inter sembra aver trovato la quadra giusta per affrontare nel migliore dei modi le ultime quattro partite rimaste. Oltre a questo, però, la società è al lavoro per cercare di rinforzare la rosa, soprattutto per quanto riguarda il reparto difensivo che può subire una vera e propria rivoluzione.

La difesa nerazzurra può subire cambiamenti importanti nel corso del prossimo calciomercato estivo. Chi è certo della partenza è ovviamente Milan Skriniar, promesso sposo del Paris Saint Germain. Il centrale slovacco, dopo mesi intensi di trattative, ha deciso di non rinnovare il contratto con il club nerazzurro per approdare in Francia. Perdere il classe 1995 a parametro zero è un duro colpo per l’Inter, che potrebbe non essere l’unico.

Skriniar addio, Marotta pronto al colpo: arriva dal Barcellona

Un altro difensore che pare sempre più vicino alla partenza è l’olandese Stefan de Vrij, anche lui in scadenza. Ad oggi, non ci sono notizie in merito ad un rinnovo, ed ogni giorno che passa sembra essere sempre più lontano da Milano. Inoltre la dirigenza è chiamata a definire la situazione legata a Francesco Acerbi, che sta disputando una stagione da incorniciare. Il ragazzo è in prestito con diritto di riscatto a 3.5 milioni di euro. Si tratta di una cifra decisamente alla portata dei nerazzurri, che però ci stanno pensando vista l’età del difensore azzurro. Per quanto riguarda le entrate, stando ad alcune indiscrezioni provenienti dalla Germania, il calciatore individuato da Beppe Marotta è quello di Samuel Umtiti, francese classe 1993 del Barcellona oggi in prestito al Lecce.

Dopo le annate decisamente negative con il club catalano, Umtiti in Puglia è completamente rinato, diventando uno dei perni difensivi della squadra di Baroni. Sono 21 le presenze collezionate dal calciatore francese, segno che la condizione fisica è tornata a grandi livelli. Proprio per questo la dirigenza nerazzurra ci sta seriamente pensando, anche per aggiungere ulteriore esperienza europea all’interno della rosa. Ad intrigare l’Inter è il prezzo del cartellino, che può essere molto contenuto. Nonostante la stagione disputata, infatti, il Barcellona è pronto a cederlo ad una cifra non eccessiva, visto che il tecnico Xavi non lo ritiene un elemento indispensabile per la squadra. Marotta è pronto a piazzare il grande colpo, con Umtiti destinato alla permanenza in Serie A.