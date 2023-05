Inter, Gagliardini la combina grossa: c’è anche l’ammissione

L’ex Atalanta non si nasconde e ammette l’errore sui suoi canali social: la stracittadina sarebbe potuta finire in altro modo

C’è soddisfazione, certo. E ci mancherebbe altro. C’è però anche un pizzico di rammarico. In casa Inter il giorno dopo il primo derby di Coppa si respira un’aria di moderata gioia. La qualificazione è stata indirizzata dall’undici nerazzurro con una prestazione che, soprattutto nei primi 45′, è stata di gran lunga migliore rispetto a quella dei rivali rossoneri. Il rimpianto, a voler proprio cercare il pelo nell’uovo, è nel non aver definitivamente ‘ucciso’ – in senso sportivo, s’intende – l’avversario. Vada per il clamoroso palo interno di Calhanoglu (la prodezza del turco meritava miglior sorte), ma già la goffa ribattuta a rete di Barella grida un po’ vendetta. Per non parlare dell’occasionissima capitata sui piedi di Dzeko ad inizio ripresa, sulla quale comunque Maignan si è superato. Fino ad arrivare alle battute finali del match.

Subentrato al 78′ al posto del grande ex dell’incontro, Roberto Gagliardini ha avuto sui piedi una palla d’oro per il 3-0. Mancava veramente poco alla fine del match. Se fosse stato più determinato, decidendo di calciare subito anzichè tentare un dribbling di troppo, forse ora staremmo parlando di una qualificazione se non blindata, per lo meno chiusa a tripla mandata. L’ex Atalanta avrà certamente sentito rumoreggiare il suo pubblico, che già pregustava un’altra gioia. Molto onestamente, attraverso i suoi canali social, il centrocampista ha fatto della sana, ed ironica, autocritica.

Gagliardini torna su Milan-Inter: l’autocritica è social

Consapevole di aver fallito un’occasione che avrebbe consentito alla sua squadra di guardare con maggiore serenità alla sfida del 16 maggio prossimo – e che forse avrebbe anche cambiato in meglio la sua stagione, vissuta spessissimo ai margini delle scelte di Inzaghi – Gagliardini si è sfogato in un’Instagram Story. “Calciaaaaaaa” è la didascalia che accompagna il momento esatto, immortalato appunto nella foto, in cui Gagliardini avrebbe potuto trafiggere per la terza volta la porta rossonera.

Al di là dell’occasione da gol sprecata, resta incerto il futuro del giocatore nativo di Bergamo. Il contratto in scadenza nel prossimo giugno non è stato ancora rinnovato. All’orizzonte non sembrano previsti nuovi incontri che possano determinare una sua permanenza in nerazzurro. Dopo 6 anni e mezzo con alterne fortune al servizio della Beneamata, l’avventura di Gagliardini a Milano sembra davvero giunta al capolinea. L’entourage del centrocampista è già al lavoro per una nuova sistemazione: magari col fregio di Campione d’Europa da inserire nel curriculum…