Joao Felix fa flop, la wag no: contatore dei like in tilt per la foto in bikini

Joao Felix sta continuando a deludere in campo, la sua compagna no: il contatore dei like rischia di esplodere per il bollente scatto in bikini.

Acquistato dall’Atletico Madrid per ben 126 milioni di euro nel 2019, Joao Felix ha fatto pochissimo per dimostrare di valere almeno la metà della cifra spesa per lui. Sul talento portoghese, ai tempi del Benfica, si diceva fosse l’erede naturale di Cristiano Ronaldo, ma il campo sembra star smentendo nettamente ciò. Joao Felix ha deluso molto le attese e l’Atletico Madrid è arrivato addirittura a liberarsene nell’ultima sessione di mercato, cedendolo in prestito con diritto di riscatto al Chelsea.

I Blues credevano su di lui per poter raddrizzare la stagione, ma anche loro sono rimasti scottati poiché Joao Felix ha deluso anche a Londra, facendosi addirittura espellere nel suo primo match. Il giocatore classe 1999 sembra essersi completamente perso, forse proprio per il peso di dover raccogliere l’eredità di un fuoriclasse come Cristiano Ronaldo ed è difficile dire quando e se dimostrerà il suo reale valore.

L’unica consolazione di Joao Felix è la sua compagna Margarida “Magui” Corceiro che, diversamente da lui, sta avendo grande successo in ambito lavorativo e soprattutto via social, dove ha regalato uno scatto davvero da urlo.

Magui Corceiro in gol per Joao Felix: la foto in bikini è bollente

Il calciatore è ormai uno dei flop dell’anno, ma non è affatto cosi per la bellissima modella portoghese. Classe 2002 la Corceiro è una modella, attrice ed influencer portoghese, la sua carriera sta decollando e negli ultimi mesi sono arrivate tante offerte. In più, la talentuosa modella sta riscuotendo gran successo via social dove sul suo profilo Instagram è seguita da oltre un milione e mezzo di follower, spesso ammaliati dalla sua incantevole bellezza. E di recente, la Corceiro ha regalato una foto in bikini davvero bollente che ha letteralmente mandato in tilt il contatore dei like.

In bikini, la Corceiro mostra tutta la sua travolgente bellezza attraverso un corpo dalle linee perfette che si fanno amare più di quelle di un campo da calcio. A queste si aggiunge un sorriso ammaliante che non lascia scampo. ‘Margarida’ attrae come il canto delle sirene attraeva Ulisse nel poema omerico dell’Odissea. Proprio così potremmo definire la Corceiro in bikini, una sirena ammaliatrice che “cattura” e continua a “catturare” sempre più persone. Una foto che ha fatto quasi esplodere il contatore dei like che ha raggiunto quasi quota 200 mila. Numeri importanti e che mostrano la crescita social della compagna del calciatore.