Inter-Milan, forfait di un Big per il ritorno: che tegola

Arriva una pessima notizia in vista del ritorno di Champions League tra Inter e Milan: un big dà forfait, tegola enorme per i tifosi.

Nel match d’andata Simone Inzaghi ha regolato Stefano Pioli con uno 0-2 che permette ai nerazzurri di mettere più di un piede e mezzo a Istanbul. L’euroderby in semifinale di Champions League era la partita più attesa della stagione e, almeno per i tifosi dell’Inter, ha rispettato le previsioni della vigilia. Dzeko e Mkhitaryan hanno messo la firma su un risultato che certamente non chiude in modo definitivo la pratica ma che in ogni caso pone una grossa ipoteca per la finale.

In attesa del ritorno previsto per martedì 16, ecco arrivare però una tegola pesantissima: un big dà ufficialmente forfait, i tifosi non ci vogliono credere. È stato uno degli uomini più decisivi della sua squadra quest’anno ma con tutta probabilità quest’infortunio gli impedirà non solo di giocare il ritorno ma anche le restanti partite della stagione. Si tratta del centrocampista del Milan Ismael Bennacer, costretto a uscire al diciassettesimo del primo tempo dopo uno scontro di gioco con un paio di giocatori dell’Inter.

L’infortunio sembra serio: stagione finita per lui?

Durante la conferenza stampa post-partita il tecnico rossonero Stefano Pioli ha dichiarato come il calciatore algerino abbia subito un dolore molto forte al ginocchio che gli ha impedito di continuare la partita. Le prime indiscrezioni parlano di una forte contusione, un problema che però lo ha addirittura obbligato a lasciare San Siro in stampelle. Gli esami a cui il calciatore è stato sottoposto hanno evidenziato una lesione al ginocchio destro e il giocatore verrà sottoposto ad un intervento. Bennacer salterà quindi sicuramente il match di ritorno.

Un’altra pessima notizia quindi per i tifosi rossoneri dopo quella dell’infortunio di Rafael Leao che ha tagliato fuori il fuoriclasse portoghese dalla gara d’andata. Adesso starà a Stefano Pioli capire come riorganizzare la squadra sia per il ritorno sia per le ultime decisive partite di campionato. Il Milan deve agguantare una posizione Champions e finire al meglio la stagione.

Ecco allora quali potrebbero essere alcune delle soluzioni adottate dal mister rossonero. La prima è quella, sfruttata anche contro l’Inter, di spostare Brahim Diaz al centro e schierare Messias sulla fascia destra, un’altra è quella di inserire Pobega nello stesso ruolo occupato dall’algerino. L’ultima, forse estrema visto la situazione, è quella di puntare sul belga De Ketelaere, un vero ‘fantasma’ nel corso di questa stagione.