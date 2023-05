Addio Juve: si trasferisce alla Lazio di Sarri

La Juve potrebbe salutare definitivamente un proprio giocatore in estate: sulle sue tracce ci sarebbe la Lazio di Sarri.

I biancocelesti avrebbero messo gli occhi su un bianconero: la trattativa potrebbe decollare al termine della stagione. Fin qui, la stagione della Lazio è stata decisamente positiva. Nonostante la delusione europea, infatti, la squadra di Sarri si è resa protagonista di un ottimo cammino in Serie A, anche se le due sconfitte rimediate a San Siro nel giro di una settimana hanno complicato la situazione.

Ad oggi, i biancocelesti sono virtualmente secondi (visto che la Juve riceverà quasi sicuramente una penalizzazione) avendo raccolto 64 punti in 34 giornate. L’obiettivo è mantenere la posizione per raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League: ogni partita sarà pesantissima. Intanto, però, si pensa già al futuro: la società avrebbe già individuato un obiettivo concreto.

Le prossime quattro partite saranno cruciali per la Lazio. La penalizzazione della Juventus potrebbe dare una mano ai biancocelesti, che però non potranno comunque permettersi passi falsi. Il calendario, rispetto a quelle delle concorrenti, può essere considerato favorevole: Lecce, Udinese, Cremonese ed Empoli saranno gli ultimi ostacoli prima della fine del campionato. La qualificazione alla prossima Champions League certificherebbe il percorso di crescita del club, che ha puntato su Sarri proprio per questo motivo.

Sarri bussa alla porta della Juve per la sua Lazio

Nel caso in cui l’obiettivo dovesse essere centrato, allora la società cercherà di condurre una sessione di mercato per costruire una rosa in grado di reggere al meglio i tre impegni settimanali. Di conseguenza, si stanno già cercando i possibili obiettivi per i ruoli più bisognosi. Uno di questi è il vertice basso di centrocampo, visto che Marcos Antonio non avrebbe convinto del tutto. Secondo calciomercato.com, uno dei principali obiettivi sarebbe Rovella, giovane talento attualmente al Monza ma di proprietà bianconera.

L’ex Genoa sta giocando con regolarità ed ha trovato anche il suo primo gol in Serie A. Il suo percorso di crescita prosegue al meglio e in estate sarà Allegri a valutare la sua permanenza a Torino. Data la folta concorrenza, però, non sarebbe da escludere una cessione a titolo definitivo.

La Lazio starebbe osservando la situazione con forte interesse, ma ovviamente ci sono diversi fattori che potrebbero incidere su un’eventuale trattativa. Innanzitutto, bisognerà capire quelle che saranno le richieste economiche dei bianconeri, ma bisognerà tenere in considerazione anche la volontà del giocatore. Ad ogni modo, l’interesse sarebbe concreto e potrebbe portare ad un affare in estate.