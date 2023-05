Marco Bocci, non solo cinema: la sua esperienza da calciatore

Marco Bocci non è solo uno degli attori italiani più amati in assoluto, ma anche un sorprendente ex calciatore: ecco quali sono state le sue esperienze nel mondo dello sport.

Da anni Marco Bocci è un nome di punta della televisione italiana. Attore amatissimo dal pubblico (e non solo da quello di genere femminile), è diventato un personaggio di culto grazie ad alcuni ruoli davvero indimenticabili. L’attore umbro è stato infatti Nicola Scialoja nella serie televisiva Romanzo Criminale, oltre che il vicequestore Domenico Calcaterra in Squadra antimafia. Personaggi che lo hanno reso uno degli attori più amati nel nostro paese. Se della sua carriera da attore sappiamo tutto, però, non molti sanno che in passato Marco si è cimentato anche nel mondo dello sport, e in particolare del calcio. Con risultati, a dirla tutta, non proprio entusiasmanti. O almeno non quanto quelli raggiunti nel mondo del cinema.

Classe 1978, l’attore di Marsciano, ex di Emma Marrone e attuale marito dell’attrice Laura Chiatti, sta per tornare al cinema con un film girato in prima persona, La caccia, il secondo lungometraggio firmato di suo pugno, dopo il successo di A Tor Bella Monaca non piove mai.

Famoso per i suoi presunti guadagni multimilionari (si vocifera di un patrimonio superiore ai 100 milioni di euro), Marco tra le mille esperienze della sua vita non si è fatto mancare un salto nel mondo dello sport e in particolare del calcio. Definirlo ex calciatore magari è un po’ eccessivo, ma di certo non si può dire che non ci abbia provato, con risultati discreti.

Marco Bocci calciatore: una carriera mai decollata

Secondo alcune voci umbre un giovanissimo Marco iniziò a muovere i primi passi nelle giovanili del Perugia. Una promessa mancata del mondo del calcio, che alla fine si è dovuto accontentare di qualche apparizione sporadica in amichevoli della Nazionale cantanti (in attesa di poter debuttare anche in quella ‘attori’), nel ruolo di portiere, e di alcune incursioni in altri sport.

A confessarlo è stato lo stesso Marco, in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport: “Ho praticato di tutto, qualunque tipo di sport, dal basket e la pallavolo alle corse in auto“. Una passione, quella per i motori, ereditata a quanto pare dal padre.

Oltre a questi sport tutto sommato ‘tradizionali’, si è però cimentato anche con qualcosa di decisamente più atipico: il windfoil, un’evoluzione del windsurf. Peccato che in questo caso le cose non siano andate benissimo, visto che si è procurato un infortunio che lo ha costretto a camminare per qualche giorno con le stampelle. Un incidente che gli è servito per impartirgli una bella lezione: si può fare tutto, ma serve preparazione.