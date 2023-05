L’affare è pazzesco: c’è anche Neymar-Juve

Neymar Jr. è sempre più lontano dal Paris Saint-Germain: il brasiliano vuole andar via ed ora spunta una clamorosa ipotesi.

Il Psg vive uno dei momenti più difficili della sua storia recente. Una squadra ricchissima, ma senz’anima: potremmo definire cosi la squadra parigina, in rottura totale con i tifosi. . Infatti, è ben noto che alcuni calciatori del PSG tra cui i fenomenali Messi e Neymar, sono stati criticati violentemente dalla tifoseria. E questo, porterà, a quanto pare, ad una sola conseguenza.

L’argentino ed il brasiliano non si sentono più sicuri nella capitale francese e salvo pazzeschi colpi di scena, chiederanno la cessione alla società di Al Khelaifi. Leo Messi non sembra aver intenzione di restare, non rinnoverà probabilmente, ma più di tutti, pare ormai aver già fatto le valigie, il trentunenne Neymar Jr. Il calciatore è dato ormai partente da parte di tutti i tabloid.

L’ala sinistra è stata una pedina fondamentale dello scacchiere parigino per ben sei anni, ma dopo queste difficoltà, pare ormai prossimo a poter addio. Diverse le squadre che si starebbero già interessando a lui, ma da poco, è venuta fuori una novità che farà brillare gli occhi ai tifosi di una squadra italiana in particolare: la Juventus.

Colpo da non credere: Neymar alla Juve

Secondo quanto riportato da fichajes.net, quella bianconera non sarebbe certo, l’unica pista percorribile dall’ex Barça, ma per ora, l’unica italiana. I bianconeri sarebbero, secondo quanto si legge, alla ricerca da tempo, di un grande nome per l’attacco e la voglia di rivalsa di Neymar sarebbe un’arma da sfruttare. I bianconeri vogliono tornare alla vittoria.

Come detto, non ci sono solo i bianconeri però, sul classe ’92. Le primissime indiscrezioni infatti, davano il Chelsea come club in pole per il prestito di ‘O Ney, ma i soldi in Premier sono tanti e sembra voler dire la sua a riguardo, anche il Manchester United. I Red Devils, a differenza dei londinesi, faranno le coppe europee l’anno prossimo, ma non è detto che riescano a rientrare nelle qualificate alla Champions League.

E poi c’è l’altra suggestione. Stesso discorso per lo United, attualmente in terza posizione, in Inghilterra, c’è il Newcastle. La squadra, da quando ha una nuova proprietà, sta investendo seriamente sul mercato, ma non ha ancora messo a segno i veri colpi che si dice possa avere in canna. Arrivare tra le prime quattro però, probabilmente scatenerà la squadra del presidente Al-Rumayyan che potrebbe fare una telefonata proprio al brasiliano.