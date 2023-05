Giuntoli si porta anche Spalletti: scudetto shock

La quasi certa partenza di Giuntoli potrebbe causare dei danni molto più corposi del previsto. Intanto i partenopei stanno pianificando

Una delle notizie di mercato più clamorose dell’ultimo periodo riguarda l’attuale direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli. Dopo tanti anni alla corte del club campano il dirigente di Firenze sarebbe pronto a ‘cambiare aria’. Non senza rammarico e amarezza, essendo stata casa sua per ben 8 anni. E probabilmente non c’è esempio più calzante di questo, per comprendere a pieno titolo quanto appena detto.

Numerose voci di corridoio ipotizzano inoltre come il dirigente toscano possa portare con sé anche un altro suo conterraneo: Luciano Spalletti. I due sono stati grandi protagonisti della cavalcata del Napoli, ma dopo queste vittorie potrebbero decidere per un clamoroso cambiamento. Ricominciare da zero dopo un traguardo del genere è sintomo di grande umiltà. La direzione che Giuntoli potrebbe prendere lo proietterebbe eventualmente verso la Juventus. Le incertezze da ambedue le panchine (per bianconeri e azzurri, ndr) potrebbero così portare Spalletti a sedere sulla panchina precedentemente di proprietà di Allegri.

Un intreccio che fino a poco tempo fa non sembrava possibile, ma che ora sembrerebbe poter prendere forma. Il primo nome citato per il nuovo progetto del Napoli è quello di Pietro Accardi, attualmente direttore sportivo dell’Empoli. Il suo lavoro svolto soprattutto a livello giovanile non è passato inosservato, attirando anche l’attenzione delle squadre di alta classifica. Tra cui, per l’appunto, i partenopei neo-campioni d’Italia. Questa mossa causerebbe anche un cambio improvviso in panchina: ecco il primo nome sondato.

Napoli, rivoluzione totale: comincia il valzer in panchina

La partenza delle due figure simbolo dello scudetto del Napoli ha costretto la società campana ad agire di conseguenza. Con Accardi direttore sportivo si potrebbe continuare ad investire sui giovani, come del resto è sempre stato sapientemente fatto. Lui che a Empoli ha portato giocatori del calibro di Di Lorenzo, Bennacer, Baldanzi e Vicario, ora potrebbe replicare il suo prezioso operato proprio con i partenopei.

Per quanto concerne la panchina, una pista possibile potrebbe essere quella di Paolo Zanetti. Allenatore particolarmente atipico per una squadra così ambiziosa, ma che grazie alle sue idee di gioco propositive e concrete potrebbe ugualmente fare bene. Porterebbe con sé il già citato Baldanzi, attualmente nel mirino di numerose realtà calcistiche di spessore. Al momento nulla di molto concreto, ma idee per una Juventus e un Napoli che potrebbero essere rivoluzionati. I tifosi attendono novità.