Che colpo in attacco: Lucca in Serie A, scelto il bomber

Lorenzo Lucca potrebbe seriamente ritornare in Italia dopo una sola stagione vissuta all’estero. Un club importante pensa seriamente a lui

Una stagione non proprio da ricordare per l’attaccante che, dopo varie offerte, ha deciso di accettare quella estera. In particolar modo quella dell’Ajax. Un inizio complicato per il centravanti che, molto spesso, è stato mandato nella squadra giovanile. In 14 presenze ha totalizzato 6 reti mettendo a segno anche 3 assist. Un bottino non male che gli ha consentito la “promozione” in prima squadra.

I numeri, qui, sono decisamente diversi. In 15 apparizioni solamente 2 gol ed 1 assist. I ‘Lancieri’ si aspettavano decisamente qualcosa di più dal calciatore che, nel campionato di Serie B, aveva fatto vedere a tutti (con la maglia del Pisa) di avere delle qualità importanti e pronto ad effettuare il grande salto. Adesso un club della massima serie pensa seriamente a lui per rinforzare il proprio reparto offensivo.

Lucca, pronto il ritorno in Italia: un club di A ci pensa

A meno di clamorosi colpi di scena il calciatore non dovrebbe essere riscattato dall’Ajax. Gli olandesi, come riportato in precedenza, si aspettavano decisamente molto da lui in questa stagione. Sicuramente avrà influito molto l’impatto di giocare in un altro campionato. I ‘Lancieri’ sono pronti a rispedirlo al mittente. Chi ne detiene il cartellino è il Pisa che è pronto a cederlo al migliore offerente.

Questa volta, però, non in prestito con diritto di riscatto ma con una cessione a titolo definitivo. La sua valutazione, in questo momento, si aggira intorno ai 10 milioni di euro. La Serie A lo chiama. Per lui si tratterebbe della sua prima volta dopo aver iniziato la carriera in D, poi in C e successivamente in B. La squadra maggiormente interessata a lui è la Fiorentina. Vincenzo Italiano lo conosce molto bene visto che più volte lo ha visionato in passato e Lucca resta uno dei giovani più interessanti del calcio nostrano.

In viola, però, potrebbe arrivare solamente in un caso. Ovvero in una possibile partenza di un altro attaccante. Il principale candidato a fare le valigie è Luka Jovic. Il serbo, che avrebbe dovuto essere il centravanti titolare della squadra, non è riuscito a mantenere alte le aspettative. Non è da escludere un suo addio dopo solamente un anno.

Così come non è da scartare neanche una partenza di Arthur Cabral. L’attaccante brasiliano si è ambientato alla grande nel nostro campionato, realizzando una valanga di gol. Le sue ottime prestazioni hanno attirato l’attenzione di alcuni club. Nel caso di uno addio di uno dei due allora la Fiorentina punterà tutto sul giovane italiano, voglioso di rivincita personale.