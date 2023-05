Caso Juventus, penalizzazione dimezzata: la strategia del club

Il caso Juventus, tanto per quel che concerne il campo che per le questioni societarie, continua a tenere banco. A proposito dei due processi del club bianconero, quello per le plusvalenze e quello per la manovra stipendi, cambiano le strategie. Si punta alla penalizzazione dimezzata adesso.

Nei prossimi dieci giorni si deciderà tanto del futuro della Juventus. E questo discorso vale tanto per i risultati del campo di gioco quanto per le questioni relative ai due processi in corso. In tal senso la strategia del club sta prendendo forma e l’obiettivo, adesso, è quello di ottenere un dimezzamento della penalizzazione. Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono i prossimi movimenti della società per cercare di limitare i danni e non perdere il treno per la prossima UEFA Champions League.

Caso Juventus, penalizzazione dimezzata

I bianconeri sono attualmente la seconda forza del campionato, con un margine di cinque punti rispetto al Milan quinto. L’obiettivo per la squadra adesso è quello di ampliare il più possibile questo margine in vista della penalizzazione che arriverà e che sembra scontata. Almeno per il filone relativo alle plusvalenze. La sensazione, come sottolineato anche da TuttoSport, è che si possa tornare al -9 richiesto inizialmente da Chiné.

Paradossalmente, però, la situazione più preoccupante è invece quella relativa al processo per la manovra stipendi. E da questo punto di vista il noto quotidiano vicino alle vicende della Juve fa il punto sulle strategie societarie per affrontare una situazione comunque delicata. Chiné, infatti, pare che abbia chiesto una proroga tecnica per l’enorme quantità di materiale da analizzare. Tale elemento, però, rappresenta per molti un indizio relativo alla volontà delle parti di trovare un accordo prima del deferimento. Si tratterebbe della soluzione più vantaggiosa per tutti. Da un lato il processo arriverebbe a sentenza prima, dall’altro i bianconeri potrebbero ottenere uno sconto fino alla metà della pena.

Juve, caso stipendi: le ultime

Se dovesse essere confermata questa soluzione, la pena potrebbe trasformarsi anche semplicemente in una sanzione di natura economica. L’idea della società, in tal senso, è quella di chiudere entrambe le vicende entro la stagione in corso per evitare che si possa partire anche l’anno venturo con una spada di Damocle sul collo. E per questo motivo sta prendendo sempre più piede la soluzione di cui sopra, con un accordo da trovare che sia il meno doloroso possibile per tutti.