Milan, la ‘scusa’ di Calabria fa imbestialire i tifosi

Le parole rilasciate da Davide Calabria dopo il derby di Champions League perso hanno fatto infuriare i tifosi.

L’Inter ha messo una seria ipoteca sulla qualificazione alla finale di Champions League avendo battuto per 0-2 il Milan nella partita d’andata della semifinale. Una partita shock per i rossoneri che hanno visto la propria squadra andare sotto di due reti nel giro di pochi minuti e rischiare poi di subirne altre per tutto il resto del primo tempo.

Gli uomini di Pioli hanno poi sistemato le cose nel secondo tempo riuscendo a contenere gli attacchi dei cugini. In occasione del primo gol Dzeko ha avuto vita facile su azione di calcio d’angolo con Calabria che non è riuscito a contrastare l’ex Roma. Proprio le parole del capitano rossonero hanno fatto infuriare i tifosi.

Intervistato a fine partita da Sky Sport, il numero 2 del Milan ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno fatto molto discutere tra i supporters rossoneri. Una sorta di ammissione di inferiorità che non è piaciuta al tifo della squadra di Pioli.

Milan-Inter, le parole di Calabria sotto attacco dei tifosi

Il capitano rossonero ha esordito così: “I loro attacchi ci hanno messo in difficoltà. Dzeko è nettamente più grosso di me, c’è stato poco da fare. Con loro abbiamo fatto sempre fatica”. Parole che non sono piaciute ai tifosi del Milan che, dopo una delle sconfitte più cocenti degli ultimi anni. Una polemica che ha riguardato sia le parole del capitano sia la sua marcatura morbida sul numero nove dell’Inter che ha facilmente girato la palla in rete. Non è mancato anche chi ha attaccato Pioli per le scelte delle marcature in mezzo all’area di rigore. La scelta di mettere Calabria, uno dei giocatori più bassi del Milan, sull’alto attaccante dell’Inter, è stata oggetto di critica nei confronti dell’allenatore rossonero.

Un Milan che ha subito per tutto il primo tempo gli attacchi della squadra di Simone Inzaghi che ha trovato le giuste mosse per portare dalla sua parte il più importante dei derby stagionali. Le due squadre si incontreranno di nuovo il 16 maggio per la gara di ritorno con il Milan che dovrà cambiare molto per sperare di impensierire i cugini dopo quanto visto nella partita d’andata. Fondamentale in questo senso sarà il tentativo di recupero di Rafael Leao, uscito infortunato dalla partita contro la Lazio e indisponibile per la prima delle due sfide di Champions League.