Scelta fatta, l’Inter ‘riporta’ Gattuso in Serie A

Grazie all’Inter nelle prossime settimane potrebbe concretizzarsi il ritorno di Gennaro Gattuso in Serie A.

L’ultima esperienza sulla panchina del Valencia è stata avara di soddisfazioni per Gennaro Gattuso, esonerato dopo pochi mesi dal club spagnolo a causa di una serie di risultati negativi. Gattuso è arrivato a Valencia la scorsa estate ma ha faticato a trovare una quadra. La squadra ha cominciato a stazionare fin da subito nella parte bassa della classifica.

Tuttavia, anche dopo l’esonero di Ringhio le cose non sono andate meglio per il Valencia, attualmente terzultimo in Liga a cinque giornate dalla fine del campionato e in piena lotta per non retrocedere. Terminata l’esperienza in Spagna, Gattuso si è preso un periodo di riposo in attesa di poter tornare su una panchina.

L’obiettivo dell’ex centrocampista del Milan e della Nazionale italiana è quello di rientrare in Italia. Il tecnico di Corigliano Calabro ha già allenato Milan e Napoli in Serie A e l’impressione è che Gattuso voglia tentare una nuova avventura con qualche altro club.

Gattuso torna in Serie A: ecco chi lo vuole

Tra le squadre che vengono accostate al nome di Gennaro Gattuso c’è il Bologna, che sta disputando un ottimo campionato sotto la guida di Thiago Motta. I felsinei sono all’ottavo posto assieme ad altre quattro squadre (Monza, Fiorentina, Torino e Udinese), a dimostrazione dell’eccellente lavoro svolto dal tecnico. Proprio questo cammino del Bologna ha attirato l’attenzione di qualche big club su Thiago Motta.

L’Inter ha sondato la disponibilità del tecnico per il prossimo anno, visto che la permanenza di Simone Inzaghi è tutt’altro che certa. Per i nerazzurri si tratterebbe di un graditissimo ritorno, dato che Thiago Motta fu una delle colonne di Mourinho nella splendida stagione che terminò con il Triplete. In caso di arrivo di Thiago Motta sulla panchina interista, ecco che si libererebbe il posto per Gennaro Gattuso, particolarmente stimato dal responsabile dell’area tecnica degli emiliani, Giovanni Sartori.

Già la scorsa estate, con l’arrivo di Sartori al Bologna, era circolato il nome di Gattuso per il dopo Mihajlovic. Ora sembra che le parti possano finalmente trovare un’intesa. Ma non c’è solo il Bologna su Gennaro Gattuso: l’ex allenatore di Napoli e Milan è infatti richiesto anche in Grecia. Gli ultimi rumors evidenziano che l’Olympiakos è alla ricerca di un nuovo tecnico e avrebbe deciso di puntare proprio sull’allenatore calabrese. Nelle prossime settimane il futuro di Gattuso sarà certamente più chiaro.