Juve choc: anche lui ha scelto la Premier League

La Juventus ha dovuto mandar giù un durissimo affronto sul mercato, con un grande giocatore che ha deciso di andare in Premier League

Poteva essere uno dei più grandi rinforzi degli ultimi anni e invece probabilmente “La Vecchia Signora” verrà bruciata proprio sul filo di lana. La Premier ha un fascino (economico) diverso. La Juventus è in attesa di capire quella che sarà la penalizzazione definitiva che la Giustizia Sportiva comminerà entro il termine della stagione. L’impianto accusatorio è stato confermato dalle motivazioni del Collegio di Garanzia del Coni e questo significa che qualche punto verrà decurtato alla classifica dei bianconeri.

Dovendo la pena essere afflittiva, la squadra di Allegri rischia di vedersi escludere dalle coppe europee. Questa decisione sarebbe difficilissima da digerire sia a livello tecnico che, soprattutto finanziario. Federico Cherubini e Francesco Calvo, a capo della gestione sportiva, stanno cercando dei profili adatti a rinforzare la rosa per la prossima stagione.

Oltre ai nomi del nostro campionato, qualche innesto mirato dall’estero sembrerebbe fare proprio al caso della “Vecchia Signora”. Nello specifico uno dei nomi che nelle ultime settimane è stato accostato alla Juve è quello di Pau Torres, centrale mancino in forza al Villarreal e punto fermo della Nazionale spagnola.

Juventus, sfuma un grande obiettivo di mercato: Pau Torres nel mirino del Newcastle

Pau Torres, classe ’97, è stato uno dei punti fermi della Spagna di Luis Enrique agli ultimi Europei e Mondiali. Con il Villarreal ha vinto l’Europa League un paio d’anni fa e si è disimpegnato sempre ad altissimi livelli. Dotato di buona tecnica e di un gran fisico, sembra adattissimo anche per la nostra Serie A.

La sua valutazione, considerando la scadenza del contratto 2024, è attorno ai 40 milioni di euro e la Juventus ha provato a corteggiarlo da diverso tempo. Dopo l’addio di Giorgio Chiellini, e con Bonucci ormi a fine corsa, Allegri (o chi per esso) a bisogno di un difensore forte ed affidabile per ricostruire un reparto. Il solo Bremer non può bastare e proprio per questo Cherubini pensava di affiancargli il centrale spagnolo.

Quello che non aveva considerato, però, è la concorrenza di uno dei club più ricchi del mondo: il Newcastle. I Magpies hanno compiuto, grazie al fondo PIF, un salto enorme nel giro di soli 12 mesi. Da penultimi a terzi in Premier League, con una squadra giovane e di grande prospettiva. Ora per il grande esordio in Champions League, il club inglese vuole acquisire proprio Pau Torres, per blindare la propria difesa. Dopo aver strappato Botman al Milan lo scorso anno, ora la stessa storia può ripetersi ai danni della Juve.