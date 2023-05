Cristiano Ronaldo e Georgina, ultim’ora pazzesca: lo hanno visto tutti (Foto)

Cristiano Ronaldo ha smentito tutto. La foto pubblicata sui social parla chiaro. I followers del calciatore sono rimasti sorpresi. Messo fine a ogni dubbio

Cristiano Ronaldo è uno dei personaggi sportivi più discussi di sempre. Un calciatore, un brand in persona, una macchina da soldi. Non solo il campo dunque. A far parlare di lui sono anche i fatti privati che lo riguardano. Il trasferimento all’Al-Nassr, ad esempio, nonostante sia un fatto prettamente calcistico, ha fatto discutere tutto il mondo per le cifre economiche che hanno lasciato increduli milioni di appassionati. Con l’approdo in Arabia Saudita, infatti, Ronaldo è diventato lo sportivo più pagato di oggi. 70 milioni a stagione soltanto dal suo club, che sommati agli accordi di sponsor e pubblicità toccano quota 200 milioni.

Cifre esorbitanti, e che inevitabilmente gli rendono merito per la straordinaria carriera condotta sin qui. Certo, per alcuni è sparito dal ‘calcio che conta’, ma è forse la ricompensa migliore per chiudere una carriera fatta di enormi successi. A parlare dovrebbero essere i fatti, e questi attualmente sembrano dire che Ronaldo non se la sta passando benissimo nel paese saudita.

Il motivo? Numerose fonti riferiscono che il calciatore portoghese non si trovi bene in squadra, in città e con la tifoseria. Tanto che si vocifera di un addio anticipato. E da quando approdato in Arabia, anche il rapporto con la moglie è stato messo fortemente in discussione.

Ronaldo, è rottura con Georgina? Tutta la verità

Nelle ultime settimane un potente rumors ha fatto eco in tutto il mondo, affermante del vicino divorzio tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. I due non andrebbero più d’accordo da quando si sono trasferiti in Arabia Saudita. A provocare la rottura, la presunta mania della moglie di sperperare il denaro, con anche il tradimento del calciatore con una modella venezuelana a far da contorno.

Come staranno davvero le cose? Ci ha pensato Ronaldo in persona a smentire ogni diceria. Di recente ha infatti pubblicato una foto su Instagram che lo ritrae in un bacio con la moglie Georgina. Non si può scappare all’interpretazione, dato che lo scatto è accompagnato in didascalia dalla frase “Un brindisi all’amore”. Nulla di vero dunque nelle recenti voci di gossip. E’ intatto il legame tra CR7 e la modella ex commessa di Gucci.

I due in Arabia Saudita si stanno godendo le bellezze esotiche insieme ai cinque figli: Alana Martina, i gemellini Eva e Mateo, Cristiano Junior, e l’ultima arrivata Bella Esmeralda. ECCO LA FOTO DELLA COPPIA