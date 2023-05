“Stiamo divorziando”, scoppia una storica coppia: che dolore per un campionissimo

Ammissione netta da parte della donna. Il divorzio con il campione è ormai cosa fatta. C’è però un fatto a complicare tutto

Il gossip è diventata ormai una consuetudine anche per i calciatori, molto spesso considerati come dei veri e propri personaggi dello spettacolo. Insomma, la carriera di sportivo ci mette ben poco a mescolarsi con il pubblico, e di conseguenza i fatti privati che li riguardano finiscono a far da titoloni a giornali e trasmissioni tv. Un calciatore che da mesi è finito nel mirino dei media è certamente Dani Alves. L’ex Barcellona e Juventus è finito in carcere per un presunto stupro.

In particolare, il brasiliano è stato accusato di violenza sessuale su una giovane ragazza di 23 anni nel bagno di una discoteca di Barcellona la notte di Capodanno. Evento bruttissimo che la presunta vittima ha dimostrato coi fatti e le parole nei varie aule di tribunale. C’è infatti un video di quegli istanti che conferma in parte quanto accaduto. Ma ciò che più fa pensare che la ragazza dica la verità sta nel fatto che la stessa ha rifiutato qualsiasi risarcimento in danaro da parte di Dani Alves.

Non è un caso che lui sia ormai da mesi in prigione, sempre a Barcellona. Il brasiliano è ormai disperato, dato che nelle varie sentenze non è mai riuscito ad ottenere la libertà condizionale. A peggiorare la sua situazione psicologica è la relazione con la moglie, Joana Sanz. La donna di recente ha tuonato forte!

Dani Alves, matrimonio finito ma lui non lo accetta

Dani Alves ha recentemente cambiato versione dei fatti davanti ai giudici. Nello specifico ha affermato di essersi più volte accertato che la ragazza 23enne fosse consenziente al momento dell’atto. E’ dunque confermato, quantomeno, il tradimento a Joana Sanz. Quanto alla violenza sessuale, Alves non si è mai sbilanciato, ma la sua continua ritrattazione ha chiaramente peggiorato la situazione.

La Sanz ha dunque preso la decisione di divorziare dal marito, nonostante qualche giorno fa, il 6 maggio, abbia pubblicato un post affettuoso per Dani Alves in occasione del suo 40esimo compleanno. Affetto, però, e nulla più. La nota influencer e modella, infatti, ha voluto chiarire al meglio la situazione attuale tra lei e il calciatore, dato che si era diffusa voce di un accordo economico tra i due per non divorziare fin quando non sarebbe avvenuta la sentenza del processo.

Joana Sanz ci ha tenuto a smentire tutto con post Instagram, in cui afferma con tono deciso: “E’ una bugia. Non c’è un accordo tra di noi. Sì, stiamo divorziando, ma lui lo rifiuta e complica tutto”. Insomma, appare abbastanza chiaro quanto sta accadendo tra la modella e il calciatore. Lei è perfettamente conscia del tradimento del marito e non è pronta ad alcun perdono, lui, pentito, non riesce ad accettare la decisione della moglie. Ma gli errori, come ha sottolineato la Sanz sempre su Instagram, si pagano a caro prezzo.