Mourinho porta via Dybala: nuova squadra insieme

Josè Mourinho e Paulo Dybala lontano dalla Capitale: ecco il clamoroso scenario per una doppia firma da sogno

Al di là di ciò che potrebbe accadere nel doppio confronto contro il Bayer Leverkusen – valido per la semifinale di Europa League – la Roma dovrà fare i conti anche con la Serie A. Un campionato che per lunghi tratti ha deluso e che, recentemente, sta vedendo una pericolosa flessione da parte dei giallorossi. La corsa al quarto posto, poi, sembra ormai un discorso quasi sfumato del tutto.

Sì, perchè dopo che nelle ultime quattro giornate dove ha collezionato solo 2 punti – contro Atalanta, Milan, Monza e Inter – pare ora come ora impensabile insidiare le milanesi rispettivamente a +3 e +5. I discorsi legati al campo, però, ben presto toglieranno le tende per lasciare spazio ad una sconvolgente sessione estiva di calciomercato. Molto dell’attuale Roma potrebbe cambiare a partire proprio dall’allenatore: Josè Mourinho. Voci e indiscrezioni su una partenza già decisa da parte dello ‘Special One’ nonostante un contratto in essere fino al 2024, non fanno altro che aprire il fianco alle più suggestive ipotesi di mercato che vedrebbero proprio l’attuale tecnico dei capitolini al centro di tutto.

Secondo quanto viene riportato da ‘Fichajes.net’, Mourinho sarebbe già da qualche settimana in trattativa con un top club che lo vorrebbe in panchina nella prossima stagione. Si tratta del PSG che ha già deciso l’addio di Galtier una volta che l’annata calcistica si sarà ufficialmente chiusa e che vede nell’ex interista il grande nome per risollevare le sorti della squadra francese anche e soprattutto in Champions League.

Mourinho-Dybala: lo scenario è clamoroso

Il budget per il mercato, poi, sarebbe certamente utile a soddisfare le richieste dell’allenatore lusitano. E Mourinho tra le primissime richieste fondamentali per acconsentire alla firma del suo nuovo contratto con il club di Al-Khelaifi avrebbe avanzato una pretesa: la firma di Paulo Dybala. La ‘Joya’, si sa, nei pochi mesi romani ha conquistato proprio tutti tornando a livelli e prestazioni che con la Juventus avevano impressionato mezza Europa. Per il 29enne di Laguna Larga, sotto contratto per altri due anni, sarà decisiva la clausola rescissoria per l’estero che potrebbe ad una cifra irrisoria favorire la partenza del fantasista sudamericano.

Solo 12 milioni, infatti, basterebbero per bypassare la volontà giallorossa e affidarsi a quella di Dybala che, con Mourinho in panchina, difficilmente direbbe di no all’ipotesi di trasferirsi al PSG. A maggior ragione se come sembra sia Neymar che Messi sembrerebbero destinati a dire addio nelle prossime settimane di mercato. Un doppio colpo da sogno, dunque, con lo ‘Special One’ che pretenderà lo sbarco di Dybala in Francia prima di firmare come prossimo allenatore del PSG. Dybala, quest’anno, ha accumulato 35 presenze complessive con 16 gol e ben 8 assist vincenti all’attivo.