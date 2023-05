Colpaccio improvviso in Serie A: arriva Saul Niguez

Un colpaccio improvviso potrebbe impreziosire il campionato di Serie A: il nome caldo per la prossima estate è quello di Saul Niguez

Il centrocampista dell’Atletico Madrid non rientra più nei piani di Simeone e proprio per questo sta cercando una nuova sistemazione. Alla finestra ci sono due big del nostro campionato. La scorsa estate il suo nome è stato vicinissimo alla Serie A. Stiamo parlando di Saul Niguez, centrocampista spagnolo classe ’94, in forza all’Atletico Madrid. Il giocatore di Simeone era considerato semplicemente uno dei migliori prospetti del calcio iberico, uno dei migliori calciatori spagnoli, ma negli ultimi anni ha vissuto un declino a tratti sorprendente.

Cresciuto con i “Colchoneros“, il centrocampista spagnolo ha collezionato la bellezza di 19 presenze con la Spagna, mettendo a referto anche 3 gol. Nel periodo di maggiore successo dell’Atletico, con la seconda finale di Champions League giocata dagli uomini di Simeone a San Siro, contro il Real Madrid, lui era uno dei perni centrali della squadra. Una mezzala di qualità e quantità, in grado di svolgere al meglio le due fasi e coprendo larghe fette di campo.

Saul sembrava destinato a diventare una bandiera del secondo club di Madrid, con tanto di fascia di capitano e appoggio di tutti i tifosi. Poi, a differenza ad esempio di Koke, ha vissuto un passaggio a vuoto nella considerazione di Simeone ed è stato ceduto al Chelsea nel 2021. Con i Blues ha collezionato solo 26 partite, molte non dall’inizio.

Saul Niguez, il suo futuro può essere in Italia: Juve e Milan alla finestra

Quando i londinesi non hanno voluto esercitare il riscatto per Saul, la scorsa estate, la Roma di Tiago Pinto si era fatta sotto per chiedere informazioni su di lui. Erano i giorni dell’infortunio di Wijnaldum, occorso il 19 agosto. I giallorossi avevano bisogno di un sostituto affidabile ma non trovarono la quadratura del cerchio sulla formula. Ora a distanza di 12 mesi, la Serie A può tornare d’attualità per Saul Niguez, con Milan e Juventus che sono sulle sue tracce. I due club necessitano di rinforzi a centrocampo e l’esperto centrocampista potrebbe essere d’aiuto.

L’Atletico Madrid non ha intenzione di tenerlo, nonostante le oltre 30 presenze stagionali e di fronte ad un’offerta di circa 15 milioni di euro potrebbe lasciarlo andare. Vista la scadenza del contratto nel 2026 non è da escludere anche una formula con prestito e diritto di riscatto. Saul sarebbe perfetto per entrambe le big del nostro campionato, vedremo chi sarà ad avere la meglio.