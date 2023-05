Kessie torna in Serie A, svolta improvvisa: il club ha deciso

Da tempo si vocifera di un possibile ritorno di Franck Kessie in Italia ed in Serie A. Al Barcellona non ha trovato tantissimo spazio fin qui ed in tal senso arriva una notizia a sorpresa che non può non spiazzare tanto i tifosi quanto gli addetti ai lavori.

Ha lasciato il segno, come si suol dire, in Serie A Kessie. L’ivoriano, infatti, con la maglia dell’Atalanta ma ancor di più con quella del Milan, ha fatto grandissime cose, diventando a tutti gli effetti un idolo prima dell’addio burrascoso. I tifosi hanno digerito male il suo addio, avvenuto a contratto scaduto, con le polemiche che non sono mancate. Adesso, a proposito dell’eventuale tradimento verso i rossoneri che si sta profilando, arriva una svolta improvvisa che può cambiare le carte in tavola.

Kessie in Serie A, svolta a sorpresa

Si è parlato a lungo dell’Inter che stava muovendo dei passi importanti verso il centrocampista ivoriano. In molti, invece, soprattutto dalla Spagna, sostenevano che l’intenzione del calciatore fosse quella di far ritorno sì a Milano, ma ancora una volta sulla sponda milanista. In tal senso, però, è arrivata una decisione ufficiale che può cambiare in maniera sostanziale tanto gli scenari quanto i programmi delle società coinvolte.

In casa Barcellona, infatti, Sergio Busquets ha annunciato che non sarà più un calciatore blaugrana a partire dalla prossima stagione. Il suo futuro, in tal senso, potrebbe essere verosimilmente in America o, in alternativa, in terra araba, per strappare l’ultimo grande contratto della sua carriera. Il suo addio, però, cambia anche i programmi societari del Barça, che ora deve modificare la propria strategia. Per questo sarà bloccata la cessione di Kessie, che diventerà una pedina importante dal momento che può agire sia da mezzala che da vertice basso nel 4-3-3 di Xavi.

L’ivoriano resta al Barcellona

In stagione l’ex Milan ha trovato poco spazio, certamente meno di quelle che erano le sue aspettative. Ha collezionato, infatti, tra tutte le competizioni 30 presenze, di cui poche da titolare, mettendo il proprio nome sul tabellino dei marcatori per tre volte. Nonostante questo, Xavi ha più volte ribadito la sua stima nei confronti del mediano, bravo sia in fase di rottura che quando c’è da impostare, per non parlare del suo spiccato senso del gol. E chissà che l’anno prossimo non possa essere quello del suo riscatto in terra catalana.