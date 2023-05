Shaila Gatta è strepitosa, il costume scende giù

Bellissima e sensualissima l’ex velina Shaila Gatta, che continua a postare immagini mozzafiato di sé, anche con abbigliamenti succinti.

La storia di Shaila Gatta è davvero particolare ed emozionante. Per chi non la conoscesse, stiamo parlando della ballerina che si è fatta conoscere negli scorsi anni indossando gli storici panni di velina del tg satirico Striscia la Notizia.

Shaila è nata nel comune di Aversa, in provincia di Caserta, ma è cresciuta nel difficile quartiere napoletano di Secondigliano. Ma con grande forza di volontà e spirito di iniziativa è riuscita a trasferirsi a Roma ed entrare nella celebre scuola di Amici di Maria De Filippi per coltivare il sogno da ballerina.

La bravura esemplare e la bellezza indiscutibile hanno aiutato Shaila Gatta ad imporsi nel mondo dello spettacolo, fino per l’appunto ad arrivare a Striscia la Notizia. Oggi la ragazza campana nata nel ’96 è sulla cresta dell’onda, grazie anche alla sua attività da influencer, seguitissima sui social.

Fisico pazzesco e “vedo-non vedo”: Shaila Gatta fa impazzire tutti

Oltre ad essere una ballerina di successo in TV, Shaila Gatta compare molto spesso su Instagram per le attività parallele. Infatti è una modella web, visto che sui social network sponsorizza diversi brand di moda e di body workout per cui collabora. Ma utilizza lo spazio social anche per pubblicare alcune immagini della sua vita privata. In tal senso non mancano le foto più intriganti e sensuali della nota ex velina. La quale è seguitissima ed apprezzata per il suo fisico tonico e sempre perfetto, amato dal pubblico maschile ed invidiato da molte ragazze.

Lo ha mostrato di recente anche nell’ultimo post su Instagram. Shaila Gatta appare in costume, nella splendida Costiera Amalfitana, con il pezzo sopra che pare scendere giù facendo intravedere le sue forme fisiche sensuali. Oltre che un addome perfettamente scolpito, segno di ore ed ore di preparazione atletica e allenamento per mantenersi al top. Shaila può vantare lineamenti tipicamente mediterranei, capelli neri ed occhi scuri e profondi. Ma anche un’ironia ed un senso del palcoscenico che l’hanno aiutata a sfondare nel mondo dello spettacolo. Su Instagram di recente compare spesso con Alessandro Zarino, ballerino e modello con cui ha una relazione da qualche mese. In passato era stata legata al calciatore Leonardo Blanchard, difensore classe ’88 ex Frosinone e Brescia, oggi al Grosseto.