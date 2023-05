Pazza idea Juve: pronto il clamoroso ritorno

La Juventus si prepara ad affrontare un periodo intenso sia in campo che fuori, ma nonostante questo la società lavora per programmare il futuro.

Si prospetta un ultimo mese di fuoco per la Juventus, impegnata in Campionato e in Europa League, dove in semifinale affronterà gli spagnoli del Siviglia. Nonostante questo, però, la dirigenza bianconera sembra già pensare alla programmazione della prossima stagione. Oltre ai possibili nuovi acquisti, la società sta lavorando anche sui rinnovi dei calciatori importanti del progetto tecnico.

Tra questi troviamo Angel Di Maria e Adrien Rabiot, che vedranno scadere il proprio contratto a giugno. Se per il Fideo la possibilità di una permanenza a Torino si fa sempre più probabile, lo stesso non si può dire per il centrocampista francese, appetito sempre di più in Premier League. Vista la partenza dell’ex centrocampista del Paris Saint Germain, la dirigenza pare aver individuato il giusto profilo per rinforzare il centrocampo.

Rabiot via, ritorno a sorpresa per la Juventus: idea Emre Can

Come detto, nonostante un finale di stagione impegnativo, la Juventus inizia a programmare il calciomercato estivo in vista della prossima stagione. Il centrocampista individuato dalla vecchia signora per rinforzare la zona centrale del campo è Emre Can, turco classe 1994 del Borussia Dortmund. Per il ragazzo si tratterebbe di un grande ritorno, visto che ha vestito la maglia bianconera dall’estate 2018 fino al gennaio del 2020. Emre Can vedrà scadere il proprio contratto con i tedeschi nel 2024 e, ad oggi, non ci sono novità in merito da un possibile rinnovo. Questo stuzzica e non poco la società bianconera, che potrebbe riprenderlo a costi inferiori.

Il calciatore piace moltissimo al tecnico bianconero Massimiliano Allegri, soprattutto per la sua duttilità. Oltre a fare il centrocampista centrale, suo ruolo naturale, può giocare anche come difensore in una difesa a tre, e questo è apprezzato particolarmente dal mister livornese. Il ragazzo è attratto dall’idea di tornare in Italia, soprattutto per dimostrare il proprio valore al club bianconero. Si tratterebbe di un colpo importante per la Juventus, che andrebbe ad aggiungere qualità importante alla propria rosa. Il calciomercato estivo è già pronto ad entrare nel vivo, con Emre Can pronto a sbarcare nuovamente a Torino dopo tre anni dall’ultima volta. Massimiliano Allegri è pronto ad accoglierlo a braccia aperte.