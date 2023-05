Josè Mourinho è sempre più lontano dalla Roma e con lui anche Paulo Dybala. I due potrebbero ritrovarsi insieme in un club di prima fascia

Si sta consumando il lungo addio di Josè Mourinho alla Roma. Il tecnico portoghese sembra aver preso una decisione definitiva alla luce delle mancate risposte della società alla sua richiesta, più volte reiterata, di avere un incontro chiarificatore per misurare le ambizioni e le possibilità di investimento del club in vista della prossima stagione.

Il presidente Dan Friedkin non ha mai risposto agli input inviati dallo Special One che ora è sempre più vicino a salutare la Capitale al termine della stagione. Un’annata calcistica che tra l’altro potrebbe regalare ancora grandi soddisfazioni al club giallorosso, soprattutto in Europa League. Tra campionato e coppa la stagione del club giallorosso ha ancora infatti molto da dire.

Ed è proprio il percorso in campo internazionale l’unica variabile in una vicenda il cui finale sembra altrimenti scritto. Se capitan Pellegrini e compagni dovessero riuscire a conquistare l’ambito trofeo nella finale di Budapest del 31 maggio, l’ex tecnico di Chelsea, Inter e Real Madrid potrebbe avere un ripensamento e proseguire il suo percorso nella Roma almeno fino alla scadenza del contratto, prevista per giugno 2024.

La vittoria in Europa League schiuderebbe ai giallorossi le porte della qualificazione in Champions oltre alla possibilità di disputare la Supercoppa Europea ad agosto e il Mondiale per club in programma tra dicembre e gennaio. Una serie di benefici, sia tecnico che economici, grazie ai quali la società potrebbe investire cifre importanti nel prossimo mercato estivo.

Mourinho e Dybala ancora insieme: ecco il nuovo club. Tifosi senza parole

Ma al netto della variabile Europa League, stando alle ultime indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti con il passare delle ore, la prossima tappa della carriera di Mourinho dovrebbe portare in Francia, in un’altra splendida capitale europea. A quanto pare lo aspettano a braccia aperte a Parigi, con il Paris Saint Germain pronto a fargli ponti d’oro e a mettergli a disposizione una squadra in grado di puntare con decisione alla conquista della Champions League.

Ma lo Special One a Parigi non andrebbe da solo. In un presunto contatto, peraltro non confermato, avuto con il direttore generale Luis Campos, l’allenatore di Setubal avrebbe chiesto al suo connazionale di rinforzare la rosa del PSG con quello che a Roma è diventato un vero e proprio pupillo, Paulo Dybala. L’attaccante argentino, nonostante si trovi bene in Italia e in giallorosso, avrebbe dato la sua disponibilità a seguire il suo allenatore.