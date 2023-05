L’Inter ha bloccato l’erede di Inzaghi: contratto da 6 milioni

Addio a fine stagione, l’Inter saluta Simone Inzaghi: già bloccato l’erede dell’attuale tecnico nerazzurro

La bella vittoria sulla Roma è ormai alle spalle e adesso l’Inter dovrà fare i conti con una serie di impegni davvero complessi. Che si tratti di Serie A o Champions League, il gruppo allenato da Simone Inzaghi vuole dare il meglio di sè con la speranza di poter sorridere a giugno.

Ma intanto le nuvole e i dubbi sull’Inter del futuro non fanno altro che addensarsi, con il destino del tecnico piacentino che pare vicino ad una decisione definitiva. Sotto contratto fino al 2024, l’ex laziale è stato aspramente criticato nel corso degli ultimi mesi. E i nomi per la sua successione sono fioccati con una costanza sorprendente. La ‘Beneamata’, in tal senso, avrebbe già deciso il suo futuro.

A prescindere da come si chiuderà la stagione dell’Inter, la società di Steven Zhang ha già di fatto bloccato quello che sarà il nuovo allenatore nerazzurro. A riportare l’indiscrezione il quotidiano ‘Repubblica’ che dopo aver comunque attribuito meriti importanti all’attuale tecnico dei nerazzurri – l’Inter è attualmente in corsa per una delle prime quattro posizioni in campionato ed in Europa si giocherà l’accesso alla finale di Champions League col Milan – ha parlato in modo chiaro di un nome.

Inter, post Inzaghi in Serie A: cifre e dettagli

Un profilo che i vertici nerazzurri avrebbero già scelto da tempo per rimpiazzare il tecnico piacentino, durante l’estate. “Il club ha bloccato Thiago Motta per la prossima stagione, in attesa di capire se Inzaghi meriti una terza opportunità”, scrive il quotidiano.

Il chiarissimo riferimento è legato allo scudetto sfumato l’anno scorso e a quello che, in questa stagione, non è mai stato davvero alla portata nè dell’Inter nè delle altre al di fuori del Napoli. L’allenatore italobrasiliano sta facendo grandi cose alla guida del Bologna, già salvo da tempo, e che non ha mai nascosto il suo amore e l’ammirazione per uno dei club in cui ha militato da calciatore. L’ex centrocampista, dunque, sembrerebbe il profilo perfetto per riprovare a costruire un’Inter vincente: in attesa delle ‘risposte’ che, sul campo, Inzaghi darà da qui a qualche settimana.

Ma intanto i nerazzurri hanno già messo in ghiaccio il nome dell’ex, per assicurarsi uno dei tecnici più promettenti e sorprendenti presenti attualmente in Serie A. L’intesa per l’eventuale contratto che legherà Thiago Motta ai nerazzurri potrebbe venire trovata sulla base di un biennale – con opzione per una terza stagione – a 3 milioni di euro netti all’anno.