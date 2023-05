Arnautovic colpo Champions: resta in Serie A, affare ad un passo

Il futuro di Marko Arnautovic non troppo lontano da Bologna: la big di Serie A è pronta a prenderselo durante l’estate

Se il suo Bologna è già aritmeticamente salvo, buona parte del merito può tranquillamente andare all’apporto dato in attacco da Marko Arnautovic. Il bomber austriaco, arrivato nell’estate 2021 in Emilia dopo l’avventura cinese, ha conquistato in breve tempo tutti. L’esperienza maturata negli anni ha fatto del 34enne di Wien uno degli attaccanti più incisivi in Serie A, accostandolo quindi a più riprese a diverse società desiderose di puntare su un attaccante forte, prolifico e che faccia reparto da solo.

L’esperienza in rossoblù, da quasi due anni a questa parte, non è stata l’unica parentesi italiana dell’attaccante. Perchè nel 2009/10 Arnautovic ha vestito la maglia dell’Inter, in prestito dal Twente, mostrato sprazzi di talento esplosi poi lontano dalla Milano nerazzurra.

Il suo presente, almeno fino a fine stagione, si chiama Bologna. Del futuro, ora come ora, non vi è certezza. Il contratto con i felsinei resta lungo, fino al 30 giugno 2025, ma non è affatto scontata la permanenza in rossoblù da qui a qualche mese. Perchè, come scritto poco fa, Arnautovic rimane uno degli attaccanti più ricercati in Italia e quella che sta per aprirsi può essere la sessione di calciomercato estivo decisiva per il suo nuovo cambio di casacca. In questa stagione ha siglato 8 reti e firmato 1 assist vincente in 18 apparizioni con il Bologna.

Riecco Arnautovic: la big è pronta a scommetterci

Numeri che, in una grande squadra, potrebbero subire un incremento ancor più notevole. Si è parlato a lungo di Juventus ma anche di Milan: il club che però sottotraccia starebbe prendendo in seria considerazione la firma dell’austriaco durante l’estate a sorpresa può essere proprio l’Inter.

Un ritorno che al giocatore non dispiacerebbe, mentre la dirigenza meneghina avrebbe già in mente un ruolo ben definito per Arnautovic. L’operazione potrebbe prendere quota, però, ad una condizione. Uno dei nomi che dalla Milano nerazzurra potrebbe decidere di andare via in estate è quello di Edin Dzeko. Al di là di ciò che accadrà per quanto riguarda la permanenza di Lukaku – attualmente in prestito dal Chelsea – il futuro del bosniaco, invece, potrebbe essere altrove. Perchè il contratto di Dzeko è in scadenza il 30 giugno 2023 con l’Inter e le possibilità che possa rinnovare per almeno un anno, col passare dei giorni, diventa sempre più difficile.

Arnautovic andrebbe quindi a ricoprire il ruolo di primissima alternativa al centravanti titolare, con la possibilità di mettersi in mostra anche in Champions League nella prossima stagione. L’Inter e Arnautovic, dunque, possono davvero riabbracciarsi: la situazione potrebbe decollare al termine della stagione.