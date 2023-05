Il PSG accelera: altro ‘scippo’ in Serie A, pronto il colpo

Momenti di alta tensione in casa Roma dopo la sconfitta contro l’Inter: il Psg fiuta l’affare nella Capitale, assalto totale in Serie A

Dopo il colpo anticipato di Milan Skriniar, che vestirà la maglia del Paris Saint-Germain a partire da luglio, il prestigioso club francese è sempre molto interessato a nuovi colpi in Serie A. Assalto totale in casa Roma: qualcosa si è rotto nella Capitale dopo una cavalcata ricca di risultati positivi e dopo aver conquistato la Conference League. Mourinho potrebbe ancora centrare una finale di Europa League davvero inaspettata.

In estate potrebbe subito già l’addio con la Roma che non vuole farsi trovare impreparata. L’arrivo di Dybala ha portato ancora più entusiasmo: la Joya è stata decisiva con gol d’autore nei momenti più delicati della stagione salvando spesso la panchina di Josè Mourinho. L’allenatore portoghese è sempre molto ambito dalle big d’Europa: il suo profilo potrebbe fare al caso dei migliori club a livello internazionale.

Roma, Mourinho la prima scelta: la verità sull’affare

Nelle ultime ore in casa giallorossa è cambiato: Mourinho potrebbe subito fare le valigie nonostante il contratto fino al 2024. La dirigenza giallorossa sarebbe stufa dei suoi comportamenti polemici: in conferenza stampa è arrivato anche un mezzo attacco da parte dell’allenatore portoghese per quanto riguarda una presa di posizione verso gli arbitraggi.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Fabrice Hawkins, giornalista di RMCSport, Josè Mourinho resterebbe la prima scelta del PSG. Il Chelsea ci aveva pensato nuovamente per riportarlo a Londra, ma lo Special One ha rifiutato le avances dei Blues. La dirigenza francese potrebbe così convincere l’allenatore portoghese, sempre nei radar del Real Madrid se dovesse andar via Carlo Ancelotti. In estate arriverà una rivoluzione totale da parte del club parigino: un modo in più per sperare nell’arrivo di Josè Mourinho, che sarebbe anche propenso a lasciare la compagine giallorosso per l’ennesima avventura da urlo nella sua carriera.

La storia d’amore con la Roma sembra essere arrivata ai titoli di coda: un addio già nell’aria, ma non è detta ancora l’ultima parola. In caso di conquista della finale di Europa League, le cose potrebbero cambiare radicalmente. Il Psg accelera per il portoghese, che potrebbe così lavorare con Mbappè e Neymar: Messi è sempre più vicino all’addio per continuare a giocare in Europa.