Greenwood sbarca in Serie A: lo prende una Big in prestito

L’esterno inglese è ai margini del progetto dello United e potrebbe presto accettare le condizioni d’ingaggio di un club nostrano, ecco l’incredibile scenario

Una carriera ricca di successi, enormi soddisfazioni professionali e un posto in prima fila tra le stelle del firmamento calcistico internazionale. Il sogno di Mason Greenwood sembra ormai del tutto sfumato. O quasi. Perché dopo le accuse di violenza sessuale ai danni della ex compagna Harriet Robson nel 2021, il calciatore ha subito un’enorme involuzione a livello personale e mediatico che gli ha costretto – come logico – ad arrestare improvvisamente la propria attività. Uno dei talenti più interessanti del calcio mondiale alle prese con una vicenda gravissima, di quella che può distruggere una carriera.

Ciononostante il Manchester United, club proprietario del suo cartellino, ha deciso di non rescindere anticipatamente il suo contratto per motivi di professionalità e rispetto . Questo tuttavia prescindeva dalla possibilità di reintegro in Prima Squadra ed infatti, una volta che Greenwood è stato assolto da tutte le accuse, i ‘Red Devils’ hanno comunque optato per l’esclusione definitiva dal progetto tecnico di Erik ten Hag.

Ora l’ex wonder kid inglese ha innanzi a sé l’unica strada percorribile. Ovvero quella della cessione in una qualsiasi altra realtà che possa riabilitare il suo nome, quantomeno a livello sportivo e lasciando i fatti di cronaca alla sfera meramente privata. E secondo le ultime indiscrezioni lanciate da ‘The Sun’, l’esterno offensivo sarebbe in balia delle avances di un club di Serie A che avrà bisogno di rifondare i propri ranghi all’inseguimento della massima competitività possibile.

Calciomercato, Greenwood via dallo United: la Juventus gioca la carta della mediazione

Il club interessato al calciatore è la Juventus di Massimiliano Allegri. Il futuro di diversi esterni offensivi, da Chiesa a Di Maria, è ancora in bilico e la Juve sonda le alternative. Nonostante una storia complicata Greenwood continua ad essere uno dei calciatori più interessanti sul panorama internazionale.

A fungere da mediatore per l’operazione di prestito secco potrebbe essere lo stesso Paul Pogba che ha ‘cresciuto’ Greenwood nei suoi anni a Manchester, ma prima di procedere la direzione sportiva bianconera deve assicurarsi una rapida ripresa della condizione atletica di un calciatore che non calca l’erba dei terreni di gioco ufficiali da più di un anno. A seguire le sue orme, in ogni caso, ci sono anche Milan e Roma. Nel frattempo il calciatore dovrà onorare altri due anni di contratto e si allena individualmente nella base di Carrington.