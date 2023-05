Solo un velo addosso: Lucia Javorcekova da guardare con cautela

Lucia Javorcekova da bollino rosso: la bellissima modella slovacca lascia a bocca aperta mostrandosi senza veli

Allarme rosso, Lucia Javorcekova è tornata a pubblicare e stavolta la temperatura è davvero bollente. Avete presente quel caldo africano che toglie il respiro? Ecco, la situazione è davvero molto analoga, perché la bella modella slovacca ha davvero esagerato.

Oltre tre milioni di follower solo su Instagram ed è facile intuire il perché. Basta una scrollata al suo profilo e di certo non si resterà delusi, anzi. Una miriade di immagini molto ‘hot’ e pochissimi vestiti. D’altronde la bellissima Javorcekova ha lasciato il suo Paese natale, la fredda Slovacchia e la sua città Bratislava per trasferirsi in una delle località più caldi del mondo, a Tulum, in Messico.

Una vita sulla spiaggia, al caldo ed al sole, un vero ristoro per il suo corpo perfetto che, naturalmente, non può non mettere in mostra. E così lo spettacolo è sempre totale e sono i fan a godere di una vera e propria meraviglia della natura. Peraltro, per chi non si accontenta di Instagram, dove la censura è davvero molto severa, la bellissima Javorcekova ha aperto anche un profilo OnlyFans, piattaforma in abbonamento e soprattutto senza censure, dove poter ammirare ogni tipo di foto o video, anche decisamente più estremi.

Lucia Javorcekova senza veli: la foto è da urlo

Bellissima e con un fisico esplosivo oltre che un décolleté giunonico – peraltro ritoccato a soli 21 anni, dopo la prima ed unica gravidanza fin qui – la Javorcekova nel suo ultimo post ha infiammato e paralizzato i social. Una foto vietata ai deboli di cuore, con la pressione sanguigna da tenere sempre sotto controllo. E’ seduta su quella che sembra essere una poltrona con dei cuscinetti e, di fatto, non indossa nulla. E’ completamente senza veli; solo una stola bianca a coprire parte del décolleté e soprattutto le sue zone più intime, seppur a malapena.

E’ in bella vista, infatti, gran parte del suo inguine e soprattutto il suo décolleté spettacolare. Una foto carica di sensualità, con una posa accattivante, lo sguardo penetrante e la mano sinistra a tenere alti i capelli. Bellissima, si notano anche il ventre piatto e le sue gambe davvero perfette. A dare un tocco in più, la decisione di utilizzare il filtro del bianco e neo, per una sorta di effetto vintage. Manco a dirlo, tantissimi i commenti ed i like a margine della foto, segnale evidente di come i fan abbiano apprezzato eccome lo spettacolo.