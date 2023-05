Anna Tatangelo, l’ultimo scatto è da perdere la testa: curve esplosive

C’è una nuova vita per Anna Tatangelo che non è più solo una cantante apprezzata: il merito è anche dell’amore e i fan impazziscono

Un po’ cantante, un po’ testimonial, di questi tempi anche un po’ innamorata. Perché Anna Tatangelo dopo la lunga storia (e un figlio) con Gigi D’Alessio e quella altrettanto intensa ma molto più breve con Livio Cori, da qualche tempo ha di nuovo compagnia.

Lui è Mattia Narducci, giovane modello che è arrivato come una ventata di acqua fresca nella sua vita. Un paio di mesi fa i primi avvistamenti, anche se nessuno aveva certezze. E poi, dopo che le voci si erano fatte più intense, la cantante di Sora è uscita allo scoperto con il nuovo fidanzato direttamente sui social. Ha pubblicato alcuni selfies in coppia con il ragazzo tra scambi di carezze, linguacce e sguardi intensi. Lo anticipava qualche tempo prima il settimanale Diva e Donna che parlava di una svolta sentimentale clamorosa e inattesa.

Spiegava che Anna dopo un periodo turbolento era apparsa molto più radiosa e il motivo era da collegare alla persona che era entrata nella sua vita. Poi sono spuntate molte immagini che lo confermavano e tutto è partito con una vacanza romantica a Parigi. Lei aveva postato molte immagini di aperitivi e di pranzi, sempre per due, senza però svelare con chi fosse. Poi però l’esperta di gossip Deianira Marzano aveva tirato fuori il nome del modello piacentino che in effetti negli stessi giorni era a Parigi e casualmente si trovava anche nello stesso hotel.

Classe 1997, originario di Piacenza, Narducci si è trasferito molto presto a Milano per inseguire il sogno di lavorare nella moda e ha già sfilato per Giorgio Armani e Versace passando per Dolce & Gabbana. In un’intervista a “Il Giornale d’Italia” raccontava di essere “determinato, ambizioso e soprattutto umile”. Ha studiato all’Università Cattolica di Piacenza ma il suo sogno è quello di recitare in una serie tv.

La risposta a Gigi D’Alessio che solo qualche tempo fa al “Corriere della Sera” aveva chiuso definitivamente con il passato? Il cantante napoletano aveva spiegato che a legarli in ogni caso c’era Andrea, del quale sono entrambi genitori. Ma le storie come iniziano possono anche finire e lui adesso era felice accanto alla sua nuova compagna. Lo augurava anche a lei, senza rancore.

Anna evidentemente ha raccolto l’invito anche per ora fanno vita separata. Lei continua a Roma, lui invece è cittadino del mondo, sempre impegnato sulle passerelle (ultimamente ha sfilato per Versace). Una passione per la moda che però condivide con Lady Tata.

Così ultimamente sul suo profilo mostra sempre di più la sua bellezza, abbinata però anche a prodotti come gioielli e abbigliamento. E l’ultimo scatto dimostra la sua perfetta forma fisica, che il pubblico può anche constatare dal vivo. Perché alla fine la sua prima passione è la musica e in queste settimane è in tour toccando diverse città italiane.